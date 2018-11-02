Прямой эфир

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

02 ноября 2018 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента: 2 ноября Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат. Руководителя холдинга «Марко» Николая Мартынова после тщательного анализа его деятельности могут представить к высокой государственной награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь обувь «Марко» стала настоящим белорусским брендом.

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»-1

Например, Президент охотно носит эту обувь и рекламирует ее среди своих коллег.

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ношу только «Марко». Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, в каких-то еще), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!». Снял сапог и показал ему: «Марко» написано».

Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»-7

Теперь «Марко» осваивает новое направление деятельности – пошив меховой одежды. Новую коллекцию 2 ноября показали Президенту.

Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске
02 ноября 2018 13:42

Композитор Игорь Лученок госпитализирован в Минске

Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября
02 ноября 2018 11:10

Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября

«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков
02 ноября 2018 08:40

«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков