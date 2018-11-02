Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»
Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента: 2 ноября Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат. Руководителя холдинга «Марко» Николая Мартынова после тщательного анализа его деятельности могут представить к высокой государственной награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь обувь «Марко» стала настоящим белорусским брендом.
Например, Президент охотно носит эту обувь и рекламирует ее среди своих коллег.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ношу только «Марко». Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, в каких-то еще), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!». Снял сапог и показал ему: «Марко» написано».
Теперь «Марко» осваивает новое направление деятельности – пошив меховой одежды. Новую коллекцию 2 ноября показали Президенту.
Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?