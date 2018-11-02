Александр Лукашенко о своей обуви: «Я ношу только «Марко»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ношу только «Марко». Я даже когда встречаюсь с главами государств (они щеголяют в итальянских, в каких-то еще), Назарбаев говорит: «А где это ты такое взял?». Я говорю: «В Беларуси». — «Да не может быть!». Снял сапог и показал ему: «Марко» написано».