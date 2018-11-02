Новости экономики за 02.11.2018

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Всемирный банк прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3,4 %. Это данные экономического обзора для нашей страны.

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Авторы исследования подчеркивают, что положительная динамика начавшаяся в 2017 году наблюдается и сегодня. Однако для достижения более устойчивой траектории роста необходимы изменения: наличие стимула для инвестиций и доверия к институтам.

Карлис Смитс, старший экономист Всемирного банка:

Беларусь – это страна, которая во многом зависит от экспорта продукции, поэтому на развитие экономики будет влиять ситуация в соседних странах. Я думаю, что нужно продолжать развивать в стране макроэкономическую политику, то, что собственно, уже и делается. Также нужно продолжать создавать хорошие условия для работы частных предприятий и тем самым привлекать инвесторов. Это будет выгодно и даст свои плоды.