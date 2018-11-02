Новости экономики за 02.11.2018
Новости Беларуси. Как купить авиабилет с огромной скидкой, где посмотреть информацию о необходимом лекарстве и сколько ставок сделали участники аукциона в борьбе за гомельскую пятиэтажку. С обзором деловых новостей экономический обозреватель Сергей Савицкий.
Всемирный банк прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3,4 %. Это данные экономического обзора для нашей страны.
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Авторы исследования подчеркивают, что положительная динамика начавшаяся в 2017 году наблюдается и сегодня. Однако для достижения более устойчивой траектории роста необходимы изменения: наличие стимула для инвестиций и доверия к институтам.
Карлис Смитс, старший экономист Всемирного банка:
Беларусь – это страна, которая во многом зависит от экспорта продукции, поэтому на развитие экономики будет влиять ситуация в соседних странах. Я думаю, что нужно продолжать развивать в стране макроэкономическую политику, то, что собственно, уже и делается. Также нужно продолжать создавать хорошие условия для работы частных предприятий и тем самым привлекать инвесторов. Это будет выгодно и даст свои плоды.
По прогнозам экспертов Всемирного банка, темпы экономического роста в Беларуси в ближайшие годы могут замедлиться, но не критично. Прирост ВВП в стране в среднесрочной перспективе может снизится до 2−2,5%.
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Аптеки больше не смогут завышать стоимость своего товара. В Беларуси будет создан государственный реестр предельных отпускных цен на лекарства. Вестись он будет в электронном виде на сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.
Любой желающий может получить всю информацию об интересующем его препарате, в том числе и узнать максимальную цену. Реестр уже есть, обновляется ежедневно, пока, правда, без информации о ценах.