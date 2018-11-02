Какие секреты хранит белорусское Полесье? Неизвестные факты – в новом документальном проекте СТВ

Новости Беларуси. Большая премьера на СТВ. В вечернем эфире нового сезона – первая серия цикла документальных фильмов «Тайны Беларуси». Месяцы съёмок, десятки гигов отснятого материала и факты, о которых до сих пор молчали. Впервые на экране «Тайны Мерлинского полигона»: какие секреты 60-х годов прошлого века хранит белорусское Полесье и кто знает об этом всю правду!?

Загадка Ольманских болот – мест уж больно тихих и неприметных – до сих пор всячески подогревает интерес многих. Одни, не скрывая, говорят: «Полигон под прикрытием». Бесспорно – факт. Другие – не допускают и мысли.

О радиации задолго «до», в 61-м, – вспышка радиоактивности на белорусском Полесье. Фиксирует ядерный «раскат» шведская станция слежения. Именно та, что через четверть века, обнаружит взрыв на Чернобыле.

Тогда, в действительности, почему селян Мерлинских хуторов и соседних деревень спешно вывозили из родных мест? Кому и для чего это понадобилось?

Распутать клубок секретных запутанных историй – под силу авторам документального цикла «Тайны Беларуси». Их герои – участники и очевидцы уже давней хроники, о которой долгое время вынуждены молчать. Но время пришло рассказать запретное.

Вероника Соколова, продюсер проекта «Тайны Беларуси»:

У нас будет эксклюзив. У нас будет чем удивить и порадовать нашего зрителя. Наши спикеры – уникальные люди. Некоторые из них в принципе никогда не появлялись на экране. И самое интересное в этой работе то, что мы жили этими проектами. У нас спикеры плакали в кадре, мы плакали вместе с ними. Потому что это боль, это жизнь каждого.

Шесть фильмов – шесть разных историй и тайн Беларуси, каждую пятницу вечером на СТВ. Эксклюзивные интервью, сенсационные факты и ещё не потерянные следы – впервые на экране полная картина когда-то происходящего.