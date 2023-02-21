Прямой эфир

Беларускім прадпрыемствам удалося захаваць эканамічную стабільнасць ва ўмовах санкцый

21 февраля 2023 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Беларускім прадпрыемствам удалося захаваць эканамічную стабільнасць ва ўмовах санкцый. У гэтым пераканалася старшыня Савета Рэспублікі. Наталля Качанава пазнаёмілася з умовамі працы, магчымасцямі лабараторый і, вядома, з працоўным калектывам аднаго з найбольш перспектыўных прадпрыемстваў-экспарцёраў Мінска, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Беларускім прадпрыемствам удалося захаваць эканамічную стабільнасць ва ўмовах санкцый-1

Спікер верхняй палаты парламента не толькі пабывала на вытворчасці, але і пагутарыла з работнікамі. Людзі і тэхніка тут працуюць з вялікай эфектыўнай аддачай для эканомікі нашай краіны. У канструктыўны дыялог уключыліся як маладыя спецыялісты, так і вопытныя супрацоўнікі. Іх цікавілі пытанні забеспячэння мінчан артэзіянскай вадой, нюансы партыйнага будаўніцтва, заканатворчыя працэсы. Не абышлі ўвагай усё, чым зараз жыве сучасная вытворчасць.

Беларускім прадпрыемствам удалося захаваць эканамічную стабільнасць ва ўмовах санкцый-4

Ігар Шустаў, генеральны дырэктар прадпрыемства:
Еще в прошлые годы была проведена модернизация, она никогда не останавливается, это постоянный процесс. Это внедрение нового оборудования, энергосберегающих технологий, прогрессивных, это научные разработки. То есть мы не стоим на месте. Потому что прогресс и новации – это наша перспектива. Наша продукция известна во всем мире, на всех континентах: и Австралии, Америке, Африке. С учетом специфики современной мы планируем развивать присутствие на африканском континенте, в Азии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Китае (это многократное увеличение поставок).

Беларускім прадпрыемствам удалося захаваць эканамічную стабільнасць ва ўмовах санкцый-7

У цэлым удзельнікі сустрэчы адзначылі, што эканоміка па выніках мінулага года спрацавала нядрэнна нават ва ўмовах жорсткага санкцыйнага ціску. У краіне тры разы за год падвышаліся пенсіі. Гэта сведчыць аб асаблівым клопаце дзяржавы не толькі аб тых, хто зараз працуе, але і тых, хто знаходзіцца на заслужаным адпачынку.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Игорь Шустов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У чым будучыня нашай мовы? Спыталі ў першага намесніка старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі
21 февраля 2023 12:39

У чым будучыня нашай мовы? Спыталі ў першага намесніка старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі

Міністэрства адукацыі вызначыла тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы
21 февраля 2023 11:55

Міністэрства адукацыі вызначыла тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы

В Беларуси определены сроки поступления абитуриентов-целевиков
21 февраля 2023 11:52

В Беларуси определены сроки поступления абитуриентов-целевиков