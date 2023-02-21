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В Беларуси определены сроки поступления абитуриентов-целевиков

21 февраля 2023 11:52
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Министерство образования Республики Беларусь определило сроки приема для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения в 2023 году по целевому направлению. 

Так, абитуриенты-целевики должны отдать в вуз документы и пройти собеседование в срок с первого по пятое июня. Соответствующее постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале. 

Вступительный экзамен пройдет с шестого по тринадцатое июня. Абитуриенты, успешно прошедшие испытание, будут зачислены в вуз до шестнадцатого июня включительно.  

Те, кто в год поступления по целевому направлению проходят еще обучение в школе, а также учащиеся старших курсов колледжей и лицеев, документы об образовании должны предоставить в высшее учебное заведение до пятнадцатого июня 2023 года. 

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# Вступительная кампания # общество

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