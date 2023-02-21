Міністэрства адукацыі вызначыла тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы

Навіны Беларусі. Тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы вызначыла Міністэрства адукацыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы вызначыла Міністэрства адукацыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Яны будуць паступаць у вну на паўтара месяца раней за астатніх – адразу пасля атрымання атэстата ў школе ў пачатку чэрвеня. Падаць дакументы і прайсці сумоўе трэба з першага па пятае чэрвеня. Затым – экзамен. Калі абітурыент не здасць яго ва ўстаноўленыя тэрміны, то можа прайсці выпрабаванне ў рамках дадатковага набору.
Подписывайтесь на нас в Telegram!