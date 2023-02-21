Прямой эфир

Міністэрства адукацыі вызначыла тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы

21 февраля 2023 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы вызначыла Міністэрства адукацыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Міністэрства адукацыі вызначыла тэрміны прыёму абітурыентаў па мэтавым наборы-1

Яны будуць паступаць у вну на паўтара месяца раней за астатніх – адразу пасля атрымання атэстата ў школе ў пачатку чэрвеня. Падаць дакументы і прайсці сумоўе трэба з першага па пятае чэрвеня. Затым – экзамен. Калі абітурыент не здасць яго ва ўстаноўленыя тэрміны, то можа прайсці выпрабаванне ў рамках дадатковага набору.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси определены сроки поступления абитуриентов-целевиков
21 февраля 2023 11:52

В Беларуси определены сроки поступления абитуриентов-целевиков

КГК открыл горячую линию по вопросам оказания услуг операторами сотовой связи
21 февраля 2023 10:33

КГК открыл горячую линию по вопросам оказания услуг операторами сотовой связи

Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначана вялікая колькасць экспертыз
21 февраля 2023 10:10

Па справе аб ДТЗ пад Смалявічамі прызначана вялікая колькасць экспертыз