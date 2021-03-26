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Беларусь ждёт, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия. МИД отреагировал на заявление посольства США

26 марта 2021 17:20
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Новости Беларуси. Как говорят в дипломатии, зеркальный ответ Беларуси на американские месседжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД нашей страны поддерживают устремления американского народа к лучшему будущему и восхищаются мужеством и решительностью американских героев, включая Ассанжа и Сноудена. Они пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы, в связи с заявлением посольства США, сделанном накануне. Акцент делается и на том, что Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.

Беларусь ждёт, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия. МИД отреагировал на заявление посольства США-1

В МИД с сожалением констатировали, что сегодня американское общество глубоко расколото и привели цитату нынешнего президента США Джозефа Байдена.

Беларусь ждёт, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия. МИД отреагировал на заявление посольства США-4

Джозеф Байден, президент США:
Я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию… Силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны... Давайте начнем сначала. Давайте начнем слушать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга.

# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Джо Байден # Фотофакт

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