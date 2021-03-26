Беларусь ждёт, когда простой американец сможет свободно прогуливаться возле Капитолия. МИД отреагировал на заявление посольства США

Новости Беларуси. Как говорят в дипломатии, зеркальный ответ Беларуси на американские месседжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД нашей страны поддерживают устремления американского народа к лучшему будущему и восхищаются мужеством и решительностью американских героев, включая Ассанжа и Сноудена. Они пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы, в связи с заявлением посольства США, сделанном накануне. Акцент делается и на том, что Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.