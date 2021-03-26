Часто вспоминают, когда где-то какие-то поломки, забывая хорошее. В Беларуси отмечают День работников ЖКХ

Новости Беларуси. 26 марта в Минске с профессиональным праздником поздравили работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За добросовестный труд и высокий профессионализм почетными грамотами и благодарностями наградили и лучших работников Советского района. Среди них – инженеры, трактористы, рабочие по комплексной уборке, слесари и уборщики. Всего около 70 человек. В торжественной обстановке глава администрации Сергей Хильман поздравил передовиков отрасли. Приятным дополнением церемонии стала концертная программа.

Татьяна Ушакова, инженер сектора технадзора производственного отдела ЖКХ Советского района:

Я думаю каждому, кто находится в зале, очень приятно, что про него не забыли и что его частичка труда внесла какой-то вклад в успехи и заслуги района.

Олег Балаш, начальник жилищного участка № 5 ЖЭУ № 2 Советского района:

Благополучие народа – это наше спокойствие и наш спокойный сон, поэтому мы стараемся минимизировать проблемы, возникшие на участках. Отдельного нет, это все – наше.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Часто о работниках, о системе ЖКХ вспоминают, когда где-то течет крыша, несвоевременно сделан капитальный ремонт, какие-то поломки, бытовые неурядицы, забывая все то хорошее, что сегодня делается. Ведь та красота, которая сегодня наведена в Минске – это тоже заслуга этих работников.