Часто вспоминают, когда где-то какие-то поломки, забывая хорошее. В Беларуси отмечают День работников ЖКХ

Новости Беларуси. 26 марта в Минске с профессиональным праздником поздравили работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 марта в Минске с профессиональным праздником поздравили работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За добросовестный труд и высокий профессионализм почетными грамотами и благодарностями наградили и лучших работников Советского района. Среди них – инженеры, трактористы, рабочие по комплексной уборке, слесари и уборщики. Всего около 70 человек. В торжественной обстановке глава администрации Сергей Хильман поздравил передовиков отрасли. Приятным дополнением церемонии стала концертная программа.
Татьяна Ушакова, инженер сектора технадзора производственного отдела ЖКХ Советского района:
Я думаю каждому, кто находится в зале, очень приятно, что про него не забыли и что его частичка труда внесла какой-то вклад в успехи и заслуги района.
Олег Балаш, начальник жилищного участка № 5 ЖЭУ № 2 Советского района:
Благополучие народа – это наше спокойствие и наш спокойный сон, поэтому мы стараемся минимизировать проблемы, возникшие на участках. Отдельного нет, это все – наше.
Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Часто о работниках, о системе ЖКХ вспоминают, когда где-то течет крыша, несвоевременно сделан капитальный ремонт, какие-то поломки, бытовые неурядицы, забывая все то хорошее, что сегодня делается. Ведь та красота, которая сегодня наведена в Минске – это тоже заслуга этих работников.
По итогам 2020 года Советский район стал лучшим в Минске. На него приходится около 16 % от столичного экспорта услуг и 17 % оптового товарооборота, более 23 % налоговых поступлений. Здесь одна из самых высоких заработных плат в Минске.