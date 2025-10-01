Беларусь в топ-10 поставщиков Китая! Что мы экспортируем и что получаем взамен в рамках партнёрства?
Расстояние между Беларусью и Китаем – около 8 000 километров, но это никогда не было преградой для динамичного развития двусторонних отношений. Как результат – сегодня, в новую эпоху, Минск и Пекин связывает всепогодное стратегическое партнерство. Это наивысший уровень сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы Беларуси и КНР собственным примером доказывают, что разные языки, менталитеты и культуры – не помеха для теплых личных отношений и взаимодействия практически во всех сферах. Александр Лукашенко посещал Китай с визитами 16 раз. Дважды только в 2025 году. В июне – семейная встреча с председателем КНР прошла в резиденции Чжуннаньхай. А спустя три месяца, в конце августа – начале сентября, состоялся многодневный визит главы белорусского государства в КНР по случаю саммита ШОС и 80-летия окончания Второй мировой войны.
У лидеров двух стран во многом схожие взгляды – как на систему внутреннего государственного управления, где во главе угла интересы народа, так и на вопросы международной повестки. В частности, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин выступают за создание справедливого многополярного мироустройства.
Лукашенко и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине.
Смогли партнеры наладить и эффективные торгово-экономические отношения. В последние пять лет они развиваются ускоренными темпами. Объем торговли между Беларусью и Китаем за это время увеличился в два раза. А в 2024 году достиг абсолютного рекорда – 8,6 миллиарда долларов. И это на фоне масштабных санкций со стороны западных стран. В итоге КНР – второй торговый партнер Беларуси после России. В числе наиболее перспективных сфер двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, машиностроение, фундаментальные научные исследования, высокие технологии. Беларусь входит в топ-10 поставщиков в Китай калийных удобрений, лесоматериалов, молочной и мясной продукции, рапсового масла. Импортируем из Китая преимущественно легковые и грузовые автомобили, строительную технику, бытовую электронику, товары широкого потребления.
Кроме того, Беларусь поддерживает глобальные инициативы Китая. Одна из самых широко известных – «Пояс и путь». Жемчужиной этого масштабного проекта стал созданный в нашей стране китайско-белорусский индустриальный парк. «Великий камень» уже привлек 144 компании-резидента из 14 стран с планируемым объемом инвестиций свыше 1,5 миллиарда долларов США и создал более трех тысяч рабочих мест.
КНР также способствует развитию спорта в Беларуси и физической активности наших граждан. Благодаря китайским инвестициям в кратчайшие сроки были возведены бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион. Эти объекты уже успели стать визитными карточками Минска.
Также китайские компании проектируют и ведут строительство масштабных тепличных комплексов с инновационными технологиями в разных регионах нашей страны. Кроме того, стороны учредили Ассоциацию университетов, в которую уже вошли больше 80 белорусских и китайских вузов.