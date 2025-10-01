Беларусь в топ-10 поставщиков Китая! Что мы экспортируем и что получаем взамен в рамках партнёрства?

Расстояние между Беларусью и Китаем – около 8 000 километров, но это никогда не было преградой для динамичного развития двусторонних отношений. Как результат – сегодня, в новую эпоху, Минск и Пекин связывает всепогодное стратегическое партнерство. Это наивысший уровень сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы Беларуси и КНР собственным примером доказывают, что разные языки, менталитеты и культуры – не помеха для теплых личных отношений и взаимодействия практически во всех сферах. Александр Лукашенко посещал Китай с визитами 16 раз. Дважды только в 2025 году. В июне – семейная встреча с председателем КНР прошла в резиденции Чжуннаньхай. А спустя три месяца, в конце августа – начале сентября, состоялся многодневный визит главы белорусского государства в КНР по случаю саммита ШОС и 80-летия окончания Второй мировой войны.

У лидеров двух стран во многом схожие взгляды – как на систему внутреннего государственного управления, где во главе угла интересы народа, так и на вопросы международной повестки. В частности, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин выступают за создание справедливого многополярного мироустройства.