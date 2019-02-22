В МЧС выпустили новые ролики о безопасности, а потом устроят тесты в публичных местах: «Будут одновременно проходить и родители, и дети»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович и старший инспектор Республиканского центра пропаганды МЧС – Наталья Скребец.

Наталья Скребец, старший инспектор Республиканского центра пропаганды МЧС:

Новая информационная кампания разработана специально для обучения родителей правилам безопасности дома с детьми. Эта кампания состоит из трёх этапов. На первом этапе мы запускаем в ротацию наши ролики, которые созданы с уникальной формой работы, что подталкивает родителя обучать детей. В наших роликах герои мультфильма «Волшебная книга» задают детям вопросы по безопасности, они отвечают вместе с родителями. Таким образом, за рекламный блок родители с детьми могут обсудить правила безопасности, ещё раз алгоритм действий в случае чрезвычайных ситуаций повторить.

Второй этап – это будет логическое завершение первого этапа, в котором мы проверим, как же наши ребята и родители выучили правила безопасности. И в местах с массовым пребыванием людей мы установим такие промо-активности – это будут такие тесты по безопасности, которые будут одновременно проходить и родители, и дети. Если ребёнок и родитель правильно ответили на вопрос, то родителям присваивается благодарность за обучение правилам безопасности, а детям будут сладкие призы и наглядно-изобразительная продукция.