«Работы идут с опережением сроков». Когда откроют общежитие Национального детского технопарка?

Новости Беларуси. Общежитие Национального детского технопарка и выставочный павильон готовят к досрочному вводу в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строящийся социальный объект располагается в Первомайском районе неподалеку от МКАД, жилого комплекса «Магистр» и корпусов БНТУ и объединяет несколько объектов: школу, учебно-лабораторный корпус и четырехэтажное общежитие общей вместимостью 300 человек.

Андрей Русских, заместитель начальника СУ-13 стройтреста № 4:

Порядка 400 человек на объекте работает, идут сантехнические чистовые работы, электрические чистовые работы. Работы идут с опережением сроков, общежитие к 1 сентября будет готово. Сейчас идут отделочные работы, пусконаладочные, идет полным ходом сборка мебели.