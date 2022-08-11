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«Работы идут с опережением сроков». Когда откроют общежитие Национального детского технопарка?

11 августа 2022 13:28
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Новости Беларуси. Общежитие Национального детского технопарка и выставочный павильон готовят к досрочному вводу в эксплуатацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Работы идут с опережением сроков». Когда откроют общежитие Национального детского технопарка?-1

Строящийся социальный объект располагается в Первомайском районе неподалеку от МКАД, жилого комплекса «Магистр» и корпусов БНТУ и объединяет несколько объектов: школу, учебно-лабораторный корпус и четырехэтажное общежитие общей вместимостью 300 человек.  

«Работы идут с опережением сроков». Когда откроют общежитие Национального детского технопарка?-4

Андрей Русских, заместитель начальника СУ-13 стройтреста № 4:  
Порядка 400 человек на объекте работает, идут сантехнические чистовые работы, электрические чистовые работы. Работы идут с опережением сроков, общежитие к 1 сентября будет готово. Сейчас идут отделочные работы, пусконаладочные, идет полным ходом сборка мебели.  

«Работы идут с опережением сроков». Когда откроют общежитие Национального детского технопарка?-7

Выставочный павильон соединен с лабораторным корпусом переходной галереей.  

# Строительство # общество # Андрей Русских # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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