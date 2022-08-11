«Наши ответные меры сейчас готовятся». Головченко об отъёме белорусской собственности за границей

Новости Беларуси. Эффективнее использовать портовые мощности России для экспорта нашей продукции и ускорить строительство собственной инфраструктуры. Такие задачи перед правительством поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства потребовал от участников встречи принять меры в связи с тем, что белорусская сторона была фактически лишена собственности в клайпедском порту. Напомним, с 2013 года «Беларуськалий» является владельцем 30 % акций прибалтийского терминала сыпучих грузов BKT. По словам премьер-министра Романа Головченко, Литва мешает нашей стране реализовывать свои коммерческие интересы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наши ответные меры сейчас готовятся. Тоже все будет цивилизованно. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств Республике Беларусь известна, она подсчитана. Мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены и со всех площадок говорим, что хотим выстраивать цивилизованные торговые, коммерческие отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум это будут зеркальные решения.

Беларусь сейчас сотрудничает с 9 российскими портами на разных морях. Причем для республики действуют особые тарифы, взаимовыгодные для обеих сторон. Только за первое полугодие наша страна экспортировала через российские порты около 2 миллионов тонн различных грузов.