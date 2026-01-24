Беларусь входит в тройку лидеров стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма

От передовых промышленных технологий и научных разработок до проектов по изучению Антарктиды. Целостную, динамичную, многогранную картину достижений нашей страны, в том числе в научной сфере, демонстрирует выставка «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За короткое время она стала по-настоящему народной. Экспозицию уже посетили более 200 тысяч человек. И это не просто интерес. Это живой запрос на понимание, чем сегодня живет страна, что она предлагает миру и чем по-настоящему может гордиться. Именно в Минском международном выставочном центре, в антураже достижений суверенной Беларуси, на неделе Президент вручил знаки качества тем, кто задает высокую планку и формирует доверие к бренду «Сделано в Беларуси». Этот момент показателен. Потому что качество сегодня – это не только про товары, но также сервис, инфраструктуру и впечатления. А значит, напрямую про туризм. И интерес к выставке стал одним из индикаторов того, что Беларусь все чаще рассматривают не «проездом», а как полноценное направление для путешествий. Читайте также: Лукашенко поручил сделать на 100% белорусский автомобиль «Это величайшая реклама продукции!» Лукашенко про Государственный знак качества Лукашенко: белорусские предприятия одними из первых в СССР получили знак качества

Именно в этой логике утверждена государственная программа «Туризм». Документ комплексный и, по сути, стратегический. Он определяет развитие отрасли на ближайшие годы и отражает роль в экономике страны. Программа делает акцент сразу на нескольких направлениях: развитие инфраструктуры, повышение качества туристических услуг, поддержку региональных инициатив, продвижение Беларуси за рубежом и расширение туристической географии внутри страны. И это не просто слова: в рамках программы предусмотрено 130 инфраструктурных проектов с общим бюджетом более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, которые позволят улучшить гостиницы, транспорт, достопримечательности и сервис для туристов. К 2030 году Беларусь должна увеличить долю туризма в ВВП до 4,5 %. Сегодня наша страна уже входит в тройку лидеров среди стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма.