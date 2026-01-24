Беларусь входит в тройку лидеров стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма
От передовых промышленных технологий и научных разработок до проектов по изучению Антарктиды. Целостную, динамичную, многогранную картину достижений нашей страны, в том числе в научной сфере, демонстрирует выставка «Моя Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За короткое время она стала по-настоящему народной. Экспозицию уже посетили более 200 тысяч человек. И это не просто интерес. Это живой запрос на понимание, чем сегодня живет страна, что она предлагает миру и чем по-настоящему может гордиться.
Именно в Минском международном выставочном центре, в антураже достижений суверенной Беларуси, на неделе Президент вручил знаки качества тем, кто задает высокую планку и формирует доверие к бренду «Сделано в Беларуси». Этот момент показателен.
Потому что качество сегодня – это не только про товары, но также сервис, инфраструктуру и впечатления. А значит, напрямую про туризм. И интерес к выставке стал одним из индикаторов того, что Беларусь все чаще рассматривают не «проездом», а как полноценное направление для путешествий.
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Именно в этой логике утверждена государственная программа «Туризм». Документ комплексный и, по сути, стратегический. Он определяет развитие отрасли на ближайшие годы и отражает роль в экономике страны.
Программа делает акцент сразу на нескольких направлениях: развитие инфраструктуры, повышение качества туристических услуг, поддержку региональных инициатив, продвижение Беларуси за рубежом и расширение туристической географии внутри страны.
И это не просто слова: в рамках программы предусмотрено 130 инфраструктурных проектов с общим бюджетом более 1 миллиарда 700 миллионов рублей, которые позволят улучшить гостиницы, транспорт, достопримечательности и сервис для туристов. К 2030 году Беларусь должна увеличить долю туризма в ВВП до 4,5 %. Сегодня наша страна уже входит в тройку лидеров среди стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма.
Туризм Беларуси – это не только классические маршруты. Все больший интерес вызывают малые города, агро- и экотуризм, санаторно-курортное лечение, гастрономические туры. И это тот самый случай, когда разнообразие становится конкурентным преимуществом.
Президент Беларуси четко обозначил задачу: вклад туризма в экономику страны должен быть увеличен минимум вдвое к 2030 году. И речь идет не только о цифрах. Это новые рабочие места, развитие регионов, приток инвестиций и укрепление международного имиджа. По плану, к 2030 году коэффициент загрузки гостиниц должен вырасти до 55 % (сейчас этот показатель превышает 37 %), а число размещенных туристов приблизиться к 6 миллионам.
Кроме того, экспорт туруслуг планируется увеличить в два раза по сравнению с уровнем 2025-го. За последние годы Беларусь сумела гибко перестроить и туристическую логистику. Закрытие отдельных направлений не стало ограничением. Их уверенно компенсировали внутренним туризмом, союзными маршрутами и новыми авиа- и наземными направлениями.
Расширяется география прямых рейсов, упрощаются визовые процедуры, растет интерес со стороны туристов из России, стран СНГ и Азии. Все это делает нашу страну доступной, понятной и, что важно, комфортной для путешествий. Из минусов: все чаще на фоне растущего спроса на Беларусь как на направление для поездок отдельные страны ЕС выбирают путь транспортных ограничений.