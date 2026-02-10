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В Польше выдано рекордное количество разрешений на владение оружием

10 февраля 2026 11:03
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Жители Польши стали массово вооружаться. В 2025 году в стране был установлен рекорд по количеству выданных разрешений на владение огнестрельным оружием. Его получили 50 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше выдано рекордное количество разрешений на владение оружием-2

В домах поляков сейчас хранится огромный арсенал пистолетов и винтовок. В прошлом году была преодолена символическая отметка в один миллион единиц огнестрельного оружия в частных руках. Примечательно, что наиболее распространенным объяснением для его покупки жители Польши называют желание заняться спортивной стрельбой или пополнить оружейную коллекцию. Эта опасная тенденция не осталась незамеченной политиками. Группа депутатов Сейма потребовала, чтобы оружие стало как можно сложнее получить. И для этого предлагают ужесточить правила его владения. Сейчас, чтобы купить винтовку и пистолет, гражданин должен получить разрешение в полиции и предоставить медсправку о психическом здоровье.

# Оружие и боеприпасы # Польша

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