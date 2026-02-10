Лукашенко: Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов

Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако сегодняшнее совещание, значительная часть которого проходила в закрытом формате, было посвящено еще одному принципиально важному вопросу – организации производства боеприпасов к артиллерийским системам. Ранее Президент ставил задачу наладить в стране полный цикл такого производства. Сегодня главе государства подробно доложили, как продвигается эта работа.

В таких непростых условиях эффективно и безопасно может существовать только самодостаточное государство, в том числе в военной сфере. Ключевым фактором боеспособности армии остается ее оснащенность современными образцами вооружения. В этом направлении в Беларуси уже сделано немало.

Причины понятны. Обстановка в мире остается напряженной, а вдоль западных границ страны по-прежнему фиксируется рост военной активности. Достаточно взглянуть на Польшу, где уже заявили о планах увеличить численность армии до полумиллиона человек в мирное время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наращивание, как военные говорят, военной компоненты у наших границ, особенно со стороны Польши, нас не просто настораживает, мы понимаем, что это просто так не делается. Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение, с учетом специальной военной операции Российской Федерации, заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах. Мы увидели, что, как бы тут часто об этом говорю, мы не кричали о том, что ракеты и беспилотники – это очень хорошо, но не они решают судьбу. По-прежнему, в ходе войны в Украине мы видим, большую роль играют обычные, по-нашему, средства вооружения.

Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним. И очень эффективно себя зарекомендовали установки «Град» – бывшая «Катюша» в годы Великой Отечественной войны. Они тогда очень серьезно помогли нам. И сегодня эти установки типа «Град» играют большую роль на поле боя.

Поэтому было в свое время принято решение – боеприпасами, прежде всего к этим установкам, пушкам и «Градам», оснастить наши установки. Принято было решение о строительстве у нас соответствующих производств, которое могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов. Никакого секрета здесь нет, я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе – «Rheinmetall» и другие крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы.

Сегодняшнее совещание будет носить, конечно же, закрытый характер. Много здесь конфиденциальных вопросов, но главный вопрос – как идет создание этих мощностей по производству боеприпасов. К концу этого года мы должны иметь свои боеприпасы. И хочу предупредить всех, упаси вас Господь, сорвать это мероприятие по срокам.