Как помочь ребёнку, который столкнулся с буллингом в школе? Вот что нужно знать родителям

Юлия Чернышенко, психолог:

Школьный буллинг – это систематическое преследование, травля психологическая или физическая жертвы, которая не в силах дать отпор и защитить себя самостоятельно. На сегодняшний день такое новое модное слово, как будто бы его раньше не было, названия не было, однако данные процессы были всегда. Что с этим делать, как справляться и какие выходы, решения можно и нужно находить?

Есть тот, кто буллит, буллер, есть жертва, есть наблюдатели и защитники. Если мы берем ситуацию в школе, то зачастую наблюдателями могут быть педагогический состав, а также товарищи, одноклассники, которые наблюдают и ничего не предпринимают. Существует большое количество критериев, на основании которых может возникнуть буллинг.

Как стоит решать данную ситуацию? Необходимо участие, в первую очередь, людей взрослых, педагогического состава и, конечно, родителей, тех, кто отвечает за учащихся. Взрослая позиция педагога, взрослая позиция родителя все время должна быть активной, она должна быть все время интересующейся, вовлеченной и решающей вопрос, без поиска правых и виноватых.