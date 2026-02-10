Снопков представил коллективу администрации «Великого камня» нового руководителя

Дать новый импульс развития и достичь почти стопроцентой цифровизации документооборота. Планами по развитию «Великого камня» поделилась глава администрации индустриального парка Татьяна Харлап. Сегодня, 10 февраля, нового руководителя представил коллективу первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Татьяна Харлап занимала должность генерального консула в Специальном административном районе Гонконг. С индустриальным парком хорошо знакома. Во время работы в Министерстве экономики занималась подготовкой нормотворческого процесса по «Великому камню». Сейчас перед администрацией парка поставлены амбициозные задачи – пересмотреть графики реализации проектов. Чтобы помочь резидентам максимально перейти в стадию эксплуатации и выйти на проектную мощность.

Татьяна Харлап, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Мы, конечно, проведем работу, о которой я говорила, об инвентаризации графиков, о реализации проектов посмотрим. Может быть, где-то что нужно ускорить. Может быть, где-то покритиковать, опять же, потому что там, где есть хорошие стороны, всегда есть такие, которые, допустим, пообещали, но не сделали. Здесь, конечно, нужно разобраться, посмотреть, что мешает выполнить эти параметры. Еще одна задача – усилить взаимодействие между администрацией парка и управляющей компанией. В частности, исключить дублирующие функции.