Прямой эфир

В Мэриленде подросток открыл огонь по ученикам школы

10 февраля 2026 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Последствия свободного владения оружием почувствовали жители США. В штате Мэриленд подросток открыл стрельбу в средней школе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мэриленде подросток открыл огонь по ученикам школы-2

Серьезные ранения получил 16-летний учащийся. Он доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. После этого в учебном заведении вспыхнула паника. Школьники и преподаватели выбегали из здания или прятались в аудиториях. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали нападавшего. Его личность не разглашается. Пока неизвестны и мотивы стрелка. Занятия в школе временно прекращены.

# США # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше выдано рекордное количество разрешений на владение оружием
10 февраля 2026 11:03

В Польше выдано рекордное количество разрешений на владение оружием

Экс-коммодор Британии: Зеленский усугубил положение Киева на переговорах
10 февраля 2026 09:48

Экс-коммодор Британии: Зеленский усугубил положение Киева на переговорах

Пилкингтон: в ЕС хотят сменить власть в Венгрии ради вступления Украины в союз
10 февраля 2026 09:13

Пилкингтон: в ЕС хотят сменить власть в Венгрии ради вступления Украины в союз