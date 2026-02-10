В Мэриленде подросток открыл огонь по ученикам школы

Серьезные ранения получил 16-летний учащийся. Он доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. После этого в учебном заведении вспыхнула паника. Школьники и преподаватели выбегали из здания или прятались в аудиториях. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали нападавшего. Его личность не разглашается. Пока неизвестны и мотивы стрелка. Занятия в школе временно прекращены.