Трасса автобусного маршрута № 11 в Минске изменится. Обновится и расписание

С 11 февраля в Минске изменится маршрут автобуса № 11. Об этом сообщает ГП «Минсктранс» в официальном Telegram-канале.

Движение будет осуществляться от улицы Сухаревской по улицам Янковского – Академика Карского – Юрия Семеняко – Маршала Лосика – Академика Карского – Янковского – Сухаревская (продолжение по прежнему пути).

На улице Янковского добавится новая остановка «Школа № 6». При этом будут исключены остановки «Янковского» и «Максима Горецкого» в направлении ДС «Веснянка».

Также будет обновлено расписание движения автобуса № 11 по будням и выходным.

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