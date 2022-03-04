Беларусь усилила охрану воздушных границ

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

На сегодняшний момент сотни военнослужащих выполняют постоянно задачу по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы. В этих условиях хотелось бы констатировать, что возрос значительно объем воздействия негативного на этих военнослужащих и членов их семей, которое осуществляется с использованием сети Интернет, мобильных средств связи, которые зарегистрированы на территории Украины, Польши, Соединенных Штатов Америки, Канады и других зарубежных государств. Хочу отметить, что попытки деморализовать личный состав Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны абсолютно бесперспективны. Мы ничего не делаем такого, за что бы нам можно было краснеть перед нашим народом. Мы находимся на своей земле, мы защищаем свое небо, мы охраняем мирный труд нашего народа.

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