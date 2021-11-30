Переломы рук и ушибы позвоночника. Как страдают белорусы из-за циклона «Бенедикт»?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности. Белорусские синоптики предупреждают о сложных погодных условиях. «Бенедикт» накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Циклон хоть и южный, но именно он принес сильный дождь, штормовой ветер, гололед и снег. Погода сегодня, 30 ноября, бьет рекорды, календарные точно. В последний день осени наступила зима. Справляются ли коммунальные службы? Сколько будет гостить циклон в Беларуси?

Непогода стала испытанием не только для водителей. Были и те, кто не устоял перед «Бенедиктом» в прямом смысле слова. С гололедными травмами люди обращались к медикам.