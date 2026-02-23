Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?

День защитников Отечества и Вооруженных Сил – праздник неразрывной связи поколений и единства народа, готового в любой момент отстоять свой суверенитет. 23 февраля звучат слова благодарности тем, кто завоевывал мир и, кто сегодня его сохраняет на родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К памятникам и обелискам возлагают цветы во всех уголках страны. На связь со студией выходит наш корреспондент Даниил Дроботов, который участвует в торжественном митинге.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Сегодня к мемориалам по всей стране ложатся цветы. Это дань памяти тем, кто не вернулся из боя, и знак глубокой признательности нынешним защитникам. А также напоминание, что белорусы держат порох сухим и всегда готовы дать отпор врагу.

Торжественный церемониал выверен до секунды. Под звуки военных оркестров к мемориалам возлагают цветы, а минуты молчания прерываются оружейными залпами.

Но скорбь о павших героях здесь тесно переплетается с гордостью за нынешнее поколение защитников. Чеканным шагом проходят парадные расчеты – это демонстрация выправки и стальной дисциплины современных белорусских воинов.

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Сегодня этот праздник нельзя недооценить. Потому что действительно в масштабах Вооруженных Сил и в целом в масштабах государства мы видим прекрасно, как вдоль государственной границы создаются определенные бронированные кулаки. Мы, Вооруженные Силы, в том числе и под руководством нашего Главнокомандующего, осуществляем постоянную подготовку, проверку нашей способности выполнить поставленные задачи.

Владимер Авласенко, воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане:

Собрались здесь отдать дань памяти воинам, которые выполнили свой долг. Выполнили с честью и достоинством, образцово-показательно, заслужив такое высокое звание героя.