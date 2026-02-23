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Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?

23 февраля 2026 11:13
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День защитников Отечества и Вооруженных Сил – праздник неразрывной связи поколений и единства народа, готового в любой момент отстоять свой суверенитет. 23 февраля звучат слова благодарности тем, кто завоевывал мир и, кто сегодня его сохраняет на родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К памятникам и обелискам возлагают цветы во всех уголках страны.

На связь со студией выходит наш корреспондент Даниил Дроботов, который участвует в торжественном митинге.

Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?-2

Даниил Дроботов, корреспондент:
Сегодня к мемориалам по всей стране ложатся цветы. Это дань памяти тем, кто не вернулся из боя, и знак глубокой признательности нынешним защитникам. А также напоминание, что белорусы держат порох сухим и всегда готовы дать отпор врагу.

Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?-4

Торжественный церемониал выверен до секунды. Под звуки военных оркестров к мемориалам возлагают цветы, а минуты молчания прерываются оружейными залпами. 

Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?-6

Но скорбь о павших героях здесь тесно переплетается с гордостью за нынешнее поколение защитников. Чеканным шагом проходят парадные расчеты – это демонстрация выправки и стальной дисциплины современных белорусских воинов. 

Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?-8

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Сегодня этот праздник нельзя недооценить. Потому что действительно в масштабах Вооруженных Сил и в целом в масштабах государства мы видим прекрасно, как вдоль государственной границы создаются определенные бронированные кулаки. Мы, Вооруженные Силы, в том числе и под руководством нашего Главнокомандующего, осуществляем постоянную подготовку, проверку нашей способности выполнить поставленные задачи.

Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?-10

Владимер Авласенко, воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане:
Собрались здесь отдать дань памяти воинам, которые выполнили свой долг. Выполнили с честью и достоинством, образцово-показательно, заслужив такое высокое звание героя.

Торжественный церемониал выверен до секунды! Как в Беларуси отмечают День защитников Отечества и ВС?-12

Торжества 23 ферваля проходят во всех регионах Беларуси. Не остаются без внимания и мемориалы защитникам в малых населенных пунктах. Память не имеет границ и ей не подвластно время. От небольшой деревни до города-героя – везде чувствуется сопричастность к общему делу защиты Отечества.

Даниил Дроботов:
Торжественные мероприятия продолжаются. В эти минуты тысячи военнослужащих остаются на боевом посту. Ведь главный смысл 23 февраля не только в парадном строю и цветах, но и в твердой уверенности – мир в Беларуси находится под надежной и профессиональной защитой.

# День защитника Отечества

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