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Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом

17 декабря 2024 10:51
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Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом. Александр Лукашенко 17 декабря ознакомился с возможностями свободной экономической зоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом-2

Ее создали еще в 2010-м по соседству с морским портом, который обрабатывает более миллиона тонн грузов в неделю и принимает порядка 3,5 тысячи судов в год. За время своей работы «‎Сохар» привлекла более 26 миллиардов долларов инвестиций и стала одной из наиболее динамичных и успешных промышленных зон региона. Общая площадь СЭЗ порядка 45 тысяч квадратных метров. На ее территории расположены нефтехимические предприятия, по производству пластмасс, металлургии, добыче полезных ископаемых. Одно из производств посетил Александр Лукашенко.

Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом-4

Такая площадка весьма привлекательна для Беларуси. Здесь можно производить совместную продукцию и сразу же ее экспортировать в третьи страны, используя портовые мощности. В числе преимуществ СЭЗ также отсутствие импортных и пошлин на реэкспорт, освобождение от налогов на прибыль организаций до 25 лет и отсутствие личного подоходного налога.

Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом-6

После посещения порта и свободной экономической зоны Александр Лукашенко отправился в крепость Сохар. Встречали Президента с местным колоритом. Форт – одна из ключевых достопримечательностей региона. Расположена на побережье Оманского залива. Сегодня это музей, в котором находятся многие археологические и исторические артефакты.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Беларусь-Оман

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