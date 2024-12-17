Беларусь рассчитывает задействовать порт и СЭЗ «‎Сохар» под совместные проекты с Оманом. Александр Лукашенко 17 декабря ознакомился с возможностями свободной экономической зоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее создали еще в 2010-м по соседству с морским портом, который обрабатывает более миллиона тонн грузов в неделю и принимает порядка 3,5 тысячи судов в год. За время своей работы «‎Сохар» привлекла более 26 миллиардов долларов инвестиций и стала одной из наиболее динамичных и успешных промышленных зон региона. Общая площадь СЭЗ порядка 45 тысяч квадратных метров. На ее территории расположены нефтехимические предприятия, по производству пластмасс, металлургии, добыче полезных ископаемых. Одно из производств посетил Александр Лукашенко.

Такая площадка весьма привлекательна для Беларуси. Здесь можно производить совместную продукцию и сразу же ее экспортировать в третьи страны, используя портовые мощности. В числе преимуществ СЭЗ также отсутствие импортных и пошлин на реэкспорт, освобождение от налогов на прибыль организаций до 25 лет и отсутствие личного подоходного налога.