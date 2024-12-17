Гродненские спасатели получили новые автомобили и ключи от арендных квартир

Новые автомобили и жилье. В преддверии новогодних и рождественских праздников гродненские спасатели получают подарки. В торжественной обстановке 25 семей работников МЧС получили ключи от арендных квартир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В распоряжении новоселов современные двух- и трехкомнатные апартаменты. Все готово к заселению.

Только за последние два года в Гродненской области арендное жилье получили более 60 семей пожарных. В 2025-м ввести в эксплуатацию планируют еще 85 таких квартир. К слову, после 25 лет службы сотрудники МЧС смогут получить эти квартиры в собственность на безвозмездной основе. Наращивание фонда служебного жилья для людей в погонах является важнейшей составляющей социальной политики Беларуси.

Дмитрий Жук, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Гродненского районного отдела МЧС:

Жили здесь на съемном жилье, простояли 2 года на очереди и получили арендное жилье долгожданное. И теперь будем собираться, переезжать, чтобы успеть Новый год встретить в новом жилье, в новой квартире.