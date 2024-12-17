Гродненские спасатели получили новые автомобили и ключи от арендных квартир
Новые автомобили и жилье. В преддверии новогодних и рождественских праздников гродненские спасатели получают подарки. В торжественной обстановке 25 семей работников МЧС получили ключи от арендных квартир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В распоряжении новоселов современные двух- и трехкомнатные апартаменты. Все готово к заселению.
Только за последние два года в Гродненской области арендное жилье получили более 60 семей пожарных. В 2025-м ввести в эксплуатацию планируют еще 85 таких квартир. К слову, после 25 лет службы сотрудники МЧС смогут получить эти квартиры в собственность на безвозмездной основе. Наращивание фонда служебного жилья для людей в погонах является важнейшей составляющей социальной политики Беларуси.
Дмитрий Жук, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Гродненского районного отдела МЧС:
Жили здесь на съемном жилье, простояли 2 года на очереди и получили арендное жилье долгожданное. И теперь будем собираться, переезжать, чтобы успеть Новый год встретить в новом жилье, в новой квартире.
Александр Пожарицкий, начальник пожарной аварийно-спасательной части № 1 Вороновского РОЧС:
Это благодаря поддержке государства и лично Президента, мы очень рады этому.
Накануне в Гродненском областном управлении МЧС состоялось также расширенное офицерское собрание. Спасатели обсудили с руководством региона электоральную кампанию, а также социально-экономическое развитие области.