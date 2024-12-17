Игорь Сергеенко встретился с будущими юристами в рамках проекта «Молодёжь для Беларуси!»

Искренний разговор о важном. Информационно-просветительский проект Палаты представителей «Молодежь для Беларуси!» продолжается. С будущими юристами в Овальном зале Дома правительства встретился Игорь Сергеенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе внимания достижения независимой Беларуси, перспективы общественно-политического и социально-экономического развития, нынешняя электоральная кампания. Особый акцент на тонкостях законотворчества. Интересовали студентов и вопросы карьерного роста, международной повестки, молодежной политики.

Кирилл Пономарев, магистрант юридического факультета Белорусского государственного университета: Действительно, историческое событие как для нас, студентов, так и для нашего юридического факультета – это посетить Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, но и возможность нам задать вопросы высшему должностному лицу, действительно интересующие нас вопросы. Вопросы были различного характера, в том числе в данный период для нашей страны были наиболее интересные вопросы касаемо электоральной кампании. Игорь Петрович максимально искренне и интересно отвечал на вопросы. Действительно было интересно. И ту атмосферу, которую он создал, она действительно для нас незабываемая.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цель проекта – провести встречу со студентами вузов нашей страны непосредственно на факультетах. И со студентами факультетов. Не с активом, в широком смысле слова. Во-первых, чтобы рассказать о текущей обстановке общественно-политической, социально-экономической в нашей стране. О том, чтобы проинформировать о работе Палаты представителей. Ну и ответить на те вопросы, которые сегодня волнуют студенческую молодежь.

Депутаты активно работают в разных аудиториях во всех регионах страны. Первые итоги проекта подведут уже в январе в Овальном зале Дома правительства.