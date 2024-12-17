ЦИК принял документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в Президенты. Их по доверенности главы государства передал комиссии председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы пройти регистрацию, потенциальным кандидатам на пост Президента или их представителям необходимо по 21 декабря предоставить в ЦИК перечень документов. Все эти сведения будут тщательно изучены. Параллельно идет и проверка подписных листов территориальными комиссиями. Как отметил Юрий Сенько, этап сбора подписей прошел в спокойном режиме.

Таким образом, в ЦИК уже поступили документы от всех пяти потенциальных кандидатов на пост главы государства. Имена тех, кто продолжит политическую гонку, станут известны до конца года. Согласно календарю выборов Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать кандидатов в Президенты до 31 декабря. А уже с 1 января начнется агитационный период. Напомним, основной день голосования по выборам Президента Беларуси назначен на 26 января 2025 года.