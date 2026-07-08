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В Беларуси на 6,3 тыс. целевых мест в вузах подали 9,1 тыс. заявлений

08 июля 2026 06:59
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На целевую подготовку в белорусских вузах подано около 9 100 заявлений при плане в 6 300. Об этом сообщили в Министерстве образования. Сейчас в университетах проходят внутренние вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на 6,3 тыс. целевых мест в вузах подали 9,1 тыс. заявлений-2

По итогам экзаменов вузы зачислят целевиков, а 12 июля стартует основной этап кампании – прием документов на общих основаниях. Ведомство отмечает высокий спрос экономики на инженерные, медицинские, педагогические и аграрные специальности. Все направления подготовки остаются востребованными, выпускникам гарантировано первое рабочее место и предусмотренные государством бонусы. 

В рамках приемной кампании уже зачислены 367 победителей университетских олимпиад в 21 региональном вузе. Средний балл аттестата у них – 9,1, профильного предмета – 9,4, что, по оценке Минобразования, подтверждает высокий уровень подготовки и мотивации этих абитуриентов.

На сайте РИКЗ открыта запись на регистрацию абитуриентов – подробности.

# Вступительная кампания # Высшее образование в Беларуси

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