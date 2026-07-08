Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного писателя Николая Чергинца

Почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист, автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений. На 89-м году ушел из жизни народный писатель Беларуси Николай Чергинец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им написаны несколько сценариев к фильмам, а книги переведены на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира. Родился писатель в Минске. В юности мечтал быть спортивным журналистом, но окончил юридический факультет БГУ по специальности «Правоведение». Служил в органах внутренних дел, где прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска МВД Беларуси. Его романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы – это книги, ставшие бестселлерами и классикой отечественной литературы.

Искренние соболезнования в связи со смертью Николая Ивановича Чергинца – выдающегося писателя и государственного деятеля – его родным и близким направил Президент.