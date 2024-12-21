Беларусь пригласила делегацию Омана на выставку «Белагро – 2025»

В Беларуси приступили к реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита главы нашего государства в Оман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партнеров интересуют поставки отечественной техники и продовольствия.

Географически в Султанате сложно вести сельское хозяйство. 80 % земель – пустыни. Наши машиностроители готовы помочь с решением этого вопроса. Что же касается обеспечения продовольственной безопасности, в этом направлении белорусы также окажут содействие. В Омане востребована отечественная молочная продукция. Мы уже поставляем этот продукт в сухом виде, но в списке есть и новые экспортные позиции.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас есть новые перспективные направления по работе с оманским рынком. По итогам визита есть планы по поставке детского питания. Это тот товар, который интересует бизнес-партнеров оманской стороны. Кроме того, проведен ряд встреч и переговоров с новыми покупателями по поставкам ветеринарных препаратов. Нам передан конкретный перечень ветеринарных препаратов, которые интересуют оманскую сторону. Кроме этого, есть большой интерес в поставках кормов для рыбы.

Чтобы ближе познакомиться с нашими производителями и лично оценить качество и ассортимент отечественной продукции, белорусская сторона пригласила делегацию Омана посетить нашу агропромышленную выставку «Белагро – 2025».