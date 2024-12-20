Удивительная история Елены Серкульской. Как танцы помогли не упасть духом?

Елена Серкульская

Дело в том, что я очень долго не выходила вообще никуда из дома. Это было лет 10. Да, я ездила в санатории, я лечилась, реабилитировалась, занималась физкультурой, но я не выходила из дома. Потом у меня какой-то щелчок был. Мне звонят и говорят: «Хочешь заниматься танцами на колясках?». Я вообще не знала, что это, у меня и коляски толком не было. Было что-то, на чем я передвигалась. Я сказала, что хочу. Они так удивились, что так сразу да. Потому что мне уже все равно чем заниматься, мне надо выйти из дома. Я хочу выйти, чем-то заниматься, хочу увидеть людей, своих сверстников. Поэтому я даже не задумывалась и сказала да. Потом, конечно, было много сложностей, много трудностей, спортивной борьбы, это все было очень тяжело. Но все преодолевали. Пришло к тому, что достигли очень больших результатов. С помощью большой семьи, с помощью тренера, с помощью партнеров по танцам. Еще надо было добавить к этому много трудолюбия и удачи. У нас слава Богу звезды сложились, и мы в Норвегии в 2000 году выиграли чемпионат мира.

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