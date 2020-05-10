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Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник

10 мая 2020 18:59
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Новости Беларуси. О том, как мы, белорусы, не смогли изменить памяти и традициям, и о том, как рождаются новые традиции.

О двух важнейших событиях недели, которые связаны единым смыслом, расскажет Дмитрий Анисовец. Беларусь помнит.

Едва ли можно представить военный парад без суворовцев и кадетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти ребята с детства готовятся защищать свою страну на профессиональном уровне. Ближе к началу шествия волнение нарастает.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-1

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-3

Макар Малахов, суворовец:
Для меня 9 Мая – это святой праздник, потому что 75 лет назад наши деды и прадеды победили в войне и тем самым обеспечили нам светлое будущее. И мы обязаны помнить об этом, поэтому мы участвуем в параде.

Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт

В наших глазах Макар Малахов совсем мальчишка, а на той войне – Великой Отечественной – находилось место патриотам и помоложе.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-6

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Я сын полка. Закончил войну в Берлине в 11 лет. У меня на глазах немцы расстреляли родителей, отца и мать, на Витебщине. Я попал сначала в партизанский отряд, там был разведчиком малым. Потом попал в армию, стал связным разведчиком.

Для нашей страны 9 Мая – это обязательно праздник. Этой традиции вот уже 75 лет.

– Какое у вас настроение сегодня?

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-9

Камиль Махмудов, председатель Белорусского союза офицеров ВВС и войск ПВО:
Боевое, брать Берлин будем. С семи утра мне сплошные звонки: поздравления из России, Беларуси, от ветеранов. Все живут этим праздником.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-12

В составе пеших колон 19 парадных расчетов. Строевую выправку демонстрируют лицеисты, кадеты, курсанты и офицеры, а также военнослужащие разных родов войск и силовых структур, женские расчеты. 3,5 тысячи участников.

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-15

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-17

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-19

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-21

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-23

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-25

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-27

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-29

В механизированной колонне 16 парадных расчетов. В 2020 году зрителям показали исключительно новые и модернизированные образцы военпрома, включая роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты. Более 130 единиц техники.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-32

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-34

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-36

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-38

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-40

В небе над столицей 36 воздушных судов: 11 вертолетов и 25 самолетов. Новейшие Су-30СМ, недавно поступившие из России.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-43

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-45

От рева моторов, военной мощи, слаженности действий участников захватывает дух. Зрители в восторге.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-48

Это для нас праздник. Ежегодно мы посещаем парад, чтобы отдать дань памяти тем дедам и прадедам, которые прошли через войну, которые воевали за нас, за нашу землю, за наше чистое небо над головой.

Парад в Беларуси стал единственным на просторах СНГ, но в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались более миллиона наших соотечественников, а еще подпольщики и партизаны.

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-51

Сегодня – и об этом на параде заявил глава государства – мы не имеем права забыть о них. Забыть про подвиг всех народов, ставших на защиту своей страны.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-54

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к Победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень.

Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-57

Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив – народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей, непобедим.

Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости, города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях сорок первого, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве, были заложены основы будущей Великой Победы.

И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне – мы помним! Ведь за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб.

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-60

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-62

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-64

На трибунах в том числе иностранные гости: военные специалисты, дипломаты и, конечно, ветераны. Те, кто пришел на парад по зову сердца, кто не мог поступить иначе. А уж организаторы постарались сделать все возможное, чтобы они были защищены и остались довольны, ощутили праздник.

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-67

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-69

Эльшан Рагимов, военный атташе Азербайджана:
Это герои, настоящие герои, которые отдали все самое дорогое, что у них было, свои жизни, для жизни наших людей. Это наш долг – передать в именах их подвиг, то, что они сделали вместе, нашим будущим поколениям, нашим детям.

Ветеран: «Несмотря на обстановку, хочу быть среди людей, отметить этот праздник очень дорогой для меня»

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-72

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-74

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-76

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-78

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Это замечательный праздник. Наш Президент просто молодец. Невзирая ни на что, провели такое важное для нас мероприятие. Потому что нет священнее праздника, чем День Победы.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-81

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-83

«День Победы» – эту песню белорусам подпевали по всей планете. Да, Беларусь подарила мир, а ведь и сами победители, их потомки сегодня живут на разных континентах, они могут отпраздновать День Победы, пусть и онлайн.

Отслеживая те или иные события, мир уже давно не привязан, как было, к примеру, в годы войны, к радиоточкам. И уже к ТВ не привязан. Интернет. Возможность отследить любое событие в режиме реального времени или используя отложенный старт. Сегодня можно увидеть, что происходит практически в любой точке мира.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-86

Так вот, 9 Мая, Минск, выступление нашего Президента. Прямую трансляцию парада Победы только на YouTube-канале СТВ одновременно смотрели более 100 тысяч человек. В течение суток этот видеоконтент, по крайней мере, на нашем ресурсе, бил рекорды. Да, это важно. Но важны еще и те комментарии, которые оставляют под видео граждане из разных континентов.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-89

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-91

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-93

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-95

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-97

Тот случай, когда комментарии излишни.

А это день накануне парада. 8 мая. Храм Всех Святых в белорусской столице. Еще одно значимое для сохранения памяти событие. Капсулы с землей со всех мест боевой славы Беларуси. Семь хрустальных сосудов – по одному от каждой области и Минска.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-100

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-102

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-104

На протяжении года горсти земли с военных кладбищ и захоронений, братских могил и обелисков, мест расстрелов военнопленных и мирных жителей собирали волонтеры. Чуть ранее в большой зал крипты доставили сосуды из городов-героев России и Украины, а также многих европейских стран, из тех мест воинской славы, где сражались белорусы.

История, священная для страны. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинских захоронений

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-107

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-109

Акция «Во славу общей Победы» при личной поддержке главы государства. За это настоятель храма Всех Святых, протоиерей Федор Повный, поблагодарил Александра Лукашенко (подробнее здесь).

Президент Беларуси на церемонии в крипте Храма-памятника: у нас семейное, можно сказать, торжество. Хорошо, что без всякой помпезности

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-112

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-114

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-116

Об уроках военной истории Президент говорил не единожды. Без памяти о прошлом нет настоящего и будущего. Для Беларуси это свято. Не случайно, выйдя из крипты, глава государства заговорил о домашней атмосфере.

Ветеран – Александру Лукашенко: «Благодарны вам за то, что вы организовали парад в честь 75-й годовщины»

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-119

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-121

Александр Лукашенко:
Спасибо, отец! Мы обязательно будем так руководить, пока вы будете живы. Спасибо!

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-124

К слову, здесь же Александр Лукашенко просил наших ветеранов позаботиться о здоровье в это непростое время, в том числе и принимая решения идти на парад. К старшему поколению Президент обратился с просьбой поберечься. Но для тех, кто прошел войну, быть на параде – это значит быть в строю, дело чести.

К такому пожеланию ветеранов Президент относится с пониманием. Отсюда и просьба Александра Лукашенко – сделать присутствие главных героев праздника – ветеранов – максимально безопасным.

Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили»

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-127

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-129

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-131

Сохранить память наших героев, разыскать имена погибших и не дать переписать историю. А еще важно окружить заботой тех, кто собственными глазами видел все ужасы той войны и дожил до наших дней. По всей стране в эти дни вспоминают героев. Беларусь помнит. Помнит каждого.

Во славу общей Победы и общей памяти. Беларусь, сожженная и разрушенная в годы войны, восстала из пепла и руин. Уже сразу после освобождения пришло время трудовых подвигов. Время созидания.

Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник-134

75 лет – так много и так мало. Все эти годы мы живем под мирным небом. И пока мы помним страшные события Великой Отечественной, так и будет. Игнорировать трагические уроки прошлого – это значит, не думать о будущем. О будущем без войны.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Макар Малахов # Василий Князев # Камиль Махмудов # Эльшан Рагимов # Федор Повный # Фотофакт

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