Беларусь помнит. Что значит 9 Мая лично для каждого из нас, и как страна отметила праздник

Новости Беларуси. О том, как мы, белорусы, не смогли изменить памяти и традициям, и о том, как рождаются новые традиции.
О двух важнейших событиях недели, которые связаны единым смыслом, расскажет Дмитрий Анисовец. Беларусь помнит.
Едва ли можно представить военный парад без суворовцев и кадетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти ребята с детства готовятся защищать свою страну на профессиональном уровне. Ближе к началу шествия волнение нарастает.
Макар Малахов, суворовец:
Для меня 9 Мая – это святой праздник, потому что 75 лет назад наши деды и прадеды победили в войне и тем самым обеспечили нам светлое будущее. И мы обязаны помнить об этом, поэтому мы участвуем в параде.
Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт
В наших глазах Макар Малахов совсем мальчишка, а на той войне – Великой Отечественной – находилось место патриотам и помоложе.
Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Я сын полка. Закончил войну в Берлине в 11 лет. У меня на глазах немцы расстреляли родителей, отца и мать, на Витебщине. Я попал сначала в партизанский отряд, там был разведчиком малым. Потом попал в армию, стал связным разведчиком.
Для нашей страны 9 Мая – это обязательно праздник. Этой традиции вот уже 75 лет.
– Какое у вас настроение сегодня?
Камиль Махмудов, председатель Белорусского союза офицеров ВВС и войск ПВО:
Боевое, брать Берлин будем. С семи утра мне сплошные звонки: поздравления из России, Беларуси, от ветеранов. Все живут этим праздником.
В составе пеших колон 19 парадных расчетов. Строевую выправку демонстрируют лицеисты, кадеты, курсанты и офицеры, а также военнослужащие разных родов войск и силовых структур, женские расчеты. 3,5 тысячи участников.
Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт
В механизированной колонне 16 парадных расчетов. В 2020 году зрителям показали исключительно новые и модернизированные образцы военпрома, включая роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты. Более 130 единиц техники.
В небе над столицей 36 воздушных судов: 11 вертолетов и 25 самолетов. Новейшие Су-30СМ, недавно поступившие из России.
От рева моторов, военной мощи, слаженности действий участников захватывает дух. Зрители в восторге.
Это для нас праздник. Ежегодно мы посещаем парад, чтобы отдать дань памяти тем дедам и прадедам, которые прошли через войну, которые воевали за нас, за нашу землю, за наше чистое небо над головой.
Парад в Беларуси стал единственным на просторах СНГ, но в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались более миллиона наших соотечественников, а еще подпольщики и партизаны.
Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»
Сегодня – и об этом на параде заявил глава государства – мы не имеем права забыть о них. Забыть про подвиг всех народов, ставших на защиту своей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к Победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень.
Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов.
Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив – народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей, непобедим.
Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление. Героическая оборона Брестской крепости, города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств. Именно в жестоких боях сорок первого, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве, были заложены основы будущей Великой Победы.
И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне – мы помним! Ведь за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб.
Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт
На трибунах в том числе иностранные гости: военные специалисты, дипломаты и, конечно, ветераны. Те, кто пришел на парад по зову сердца, кто не мог поступить иначе. А уж организаторы постарались сделать все возможное, чтобы они были защищены и остались довольны, ощутили праздник.
Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт
Эльшан Рагимов, военный атташе Азербайджана:
Это герои, настоящие герои, которые отдали все самое дорогое, что у них было, свои жизни, для жизни наших людей. Это наш долг – передать в именах их подвиг, то, что они сделали вместе, нашим будущим поколениям, нашим детям.
Ветеран: «Несмотря на обстановку, хочу быть среди людей, отметить этот праздник очень дорогой для меня»
Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Это замечательный праздник. Наш Президент просто молодец. Невзирая ни на что, провели такое важное для нас мероприятие. Потому что нет священнее праздника, чем День Победы.
«День Победы» – эту песню белорусам подпевали по всей планете. Да, Беларусь подарила мир, а ведь и сами победители, их потомки сегодня живут на разных континентах, они могут отпраздновать День Победы, пусть и онлайн.
Отслеживая те или иные события, мир уже давно не привязан, как было, к примеру, в годы войны, к радиоточкам. И уже к ТВ не привязан. Интернет. Возможность отследить любое событие в режиме реального времени или используя отложенный старт. Сегодня можно увидеть, что происходит практически в любой точке мира.
Так вот, 9 Мая, Минск, выступление нашего Президента. Прямую трансляцию парада Победы только на YouTube-канале СТВ одновременно смотрели более 100 тысяч человек. В течение суток этот видеоконтент, по крайней мере, на нашем ресурсе, бил рекорды. Да, это важно. Но важны еще и те комментарии, которые оставляют под видео граждане из разных континентов.
Тот случай, когда комментарии излишни.
А это день накануне парада. 8 мая. Храм Всех Святых в белорусской столице. Еще одно значимое для сохранения памяти событие. Капсулы с землей со всех мест боевой славы Беларуси. Семь хрустальных сосудов – по одному от каждой области и Минска.
На протяжении года горсти земли с военных кладбищ и захоронений, братских могил и обелисков, мест расстрелов военнопленных и мирных жителей собирали волонтеры. Чуть ранее в большой зал крипты доставили сосуды из городов-героев России и Украины, а также многих европейских стран, из тех мест воинской славы, где сражались белорусы.
История, священная для страны. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинских захоронений
Акция «Во славу общей Победы» при личной поддержке главы государства. За это настоятель храма Всех Святых, протоиерей Федор Повный, поблагодарил Александра Лукашенко (подробнее здесь).
Президент Беларуси на церемонии в крипте Храма-памятника: у нас семейное, можно сказать, торжество. Хорошо, что без всякой помпезности
Об уроках военной истории Президент говорил не единожды. Без памяти о прошлом нет настоящего и будущего. Для Беларуси это свято. Не случайно, выйдя из крипты, глава государства заговорил о домашней атмосфере.
Ветеран – Александру Лукашенко: «Благодарны вам за то, что вы организовали парад в честь 75-й годовщины»
Александр Лукашенко:
Спасибо, отец! Мы обязательно будем так руководить, пока вы будете живы. Спасибо!
К слову, здесь же Александр Лукашенко просил наших ветеранов позаботиться о здоровье в это непростое время, в том числе и принимая решения идти на парад. К старшему поколению Президент обратился с просьбой поберечься. Но для тех, кто прошел войну, быть на параде – это значит быть в строю, дело чести.
К такому пожеланию ветеранов Президент относится с пониманием. Отсюда и просьба Александра Лукашенко – сделать присутствие главных героев праздника – ветеранов – максимально безопасным.
Александр Лукашенко обратился к ветеранам: «За свои жизни не переживайте. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили»
Сохранить память наших героев, разыскать имена погибших и не дать переписать историю. А еще важно окружить заботой тех, кто собственными глазами видел все ужасы той войны и дожил до наших дней. По всей стране в эти дни вспоминают героев. Беларусь помнит. Помнит каждого.
Во славу общей Победы и общей памяти. Беларусь, сожженная и разрушенная в годы войны, восстала из пепла и руин. Уже сразу после освобождения пришло время трудовых подвигов. Время созидания.
75 лет – так много и так мало. Все эти годы мы живем под мирным небом. И пока мы помним страшные события Великой Отечественной, так и будет. Игнорировать трагические уроки прошлого – это значит, не думать о будущем. О будущем без войны.