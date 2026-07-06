Товарооборот между Беларусью и Россией вырос почти на 20% за 5 месяцев – Турчин

Союзная экономика демонстрирует уверенный рост. За последние пять месяцев товарооборот между Беларусью и Россией увеличился почти на 20%. Об этом премьер-министр нашей страны заявил во время второго раунда переговоров со своим российским коллегой. Встреча прошла в Екатеринбурге, который принимает международную промышленную выставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы существования « ИННОПРОМ » , как подчеркнул Александр Турчин, доказал свою важность для двух стран. На этой площадке можно оценить достижения промышленности и наметить дальнейший план взаимодействия.

Что касается выставки «ИННОПРОМ», белорусская экспозиция объединила более 20 ведущих предприятий. На нашем стенде представили широкую линейку продукции: от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: В рамках Cоюзного государства мы сегодня решаем целый перечень вопросов и задач, которые нам необходимо решать в условиях этого беспрецедентного санкционного давления. Наши Президенты встречались буквально недавно, но Александр Григорьевич, перед отъездом я с ним говорил, просил передать Владимиру Владимировичу наилучшие пожелания. Я уверен, что тот темп взаимных встреч, наших дискуссий сохранится.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

Ждем, конечно, экономического эффекта, заключения новых контрактов. Мы отрабатываем уже 2026 год подтверждений и уже отрабатываем 2027 год. Потому что «ИННОПРОМ» – это, в первую очередь, увидеть друзей и заверить те подтверждения, которые мы друг другу дали.

Для развития индустрии и выстраивания партнерских связей не существует расстояний и границ. Об этом премьер-министр Беларуси заявил уже во время пленарного заседания выставки. Александр Турчин также назвал направления, которые наша страна считает приоритетными для развития: это цифровизация, роботизация, искусственный интеллект.

Стратегическая задача – ликвидировать уязвимость национальной IT-индустрии, чтобы критически важные отрасли были обеспечены преимущественно отечественным программным продуктом. И у Беларуси и России есть все, чтобы это сделать.

Добавим, предстоящей осенью центром евразийской промышленной интеграции станет Минск – уже во второй раз. Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» пройдет с 30 сентября по 2 октября. Свои разработки здесь представят ведущие предприятия Беларуси, России и других стран ЕАЭС.