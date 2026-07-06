Александр Лукашенко принял с докладом президента НОК

В первую очередь главу государства интересовала ситуация в мировом спорте, где в последние годы белорусские спортсмены оказались под политическими ограничениями. Постепенно они снимаются, однако процесс идет неравномерно – условия допуска по-прежнему отличаются в зависимости от международной федерации.

При этом МОК в начале мая объявил о снятии всех ограничений с нашей страны. Белорусские конькобежцы уже получили право выступать на международных стартах в нейтральном статусе без использования национальной символики и при соблюдении определенных условий, волейбольные сборные допущены к турнирам под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Международная федерация настольного тенниса полностью восстановила права белорусских спортсменов с национальным флагом и государственным гимном. Смягчаются ограничения и в стрелковом спорте. При этом в ряде дисциплин запреты пока сохраняются. В частности, World Athletics оставила в силе отстранение белорусских легкоатлетов к международным соревнованиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Два вопроса, что касается спорта. Внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания. Это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается? Кто там нас не признает до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта: насколько эта тройка работает, работает ли, работоспособна. Правильное решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам ты, какова у нас здесь ситуация?

Еще один блок вопросов касался уже персональных задач Виктора Лукашенко в части международной деятельности. Президент поинтересовался, как продвигается работа по развитию сотрудничества с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Африки. Главный акцент – реализация совместных экономических проектов и выполнение ранее достигнутых договоренностей.