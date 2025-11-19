Прямой эфир

Литва пока не уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска на границе – Вольфович

19 ноября 2025 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В связи с ожидаемым открытием границы по поручению Президента Беларуси в Госсекретариате Совета безопасности прошло совещание. Участие приняли премьер-министр, главы МИД, Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, а также КГБ и секретарь Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литва пока не уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска на границе – Вольфович-2

Как отметил Александр Вольфович, пока официального уведомления от литовской стороны получено не было. Тем не менее в ходе совещания были обсуждены меры, которые понадобятся принять, если пункт пропуска с литовской стороны начнет работу. Вместе с тем госсектерарь Совета безопасности подчеркнул, что Беларусь готова к конструктивному диалогу и работе. 

Литва открывает границы – что повлияло на решение Вильнюса? Мнение эксперта.

Литва пока не уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска на границе – Вольфович-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь сегодня состоялось рабочее совещание по ситуации, складывающейся на белорусско-литовской границе. В средствах массовой информации появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается возобновить открытие закрытых ими же пунктов пропуска.

При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе, и те возможные меры, которые необходимо будет предпринять и провести в случае открытия литовской стороной пограничных пунктов пропуска.

Потому что белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии Министерства иностранных дел, но никаких, к сожалению, уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска официально со стороны литовской стороны, ни о возобновлении открытия, как это требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало.

# Государственная граница Беларуси # Пункты пропуска на границе Беларуси # Александр Вольфович

Другие новости рубрики

Все новости
Темп роста ВВП Беларуси по итогам 10 месяцев составил 101,5%
19 ноября 2025 16:49

Темп роста ВВП Беларуси по итогам 10 месяцев составил 101,5%

Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Владислав Татаринович
19 ноября 2025 16:49

Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Владислав Татаринович

Литва открывает границы – что повлияло на решение Вильнюса? Мнение эксперта
19 ноября 2025 16:34

Литва открывает границы – что повлияло на решение Вильнюса? Мнение эксперта