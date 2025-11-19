Литва пока не уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска на границе – Вольфович

Как отметил Александр Вольфович, пока официального уведомления от литовской стороны получено не было. Тем не менее в ходе совещания были обсуждены меры, которые понадобятся принять, если пункт пропуска с литовской стороны начнет работу. Вместе с тем госсектерарь Совета безопасности подчеркнул, что Беларусь готова к конструктивному диалогу и работе.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь сегодня состоялось рабочее совещание по ситуации, складывающейся на белорусско-литовской границе. В средствах массовой информации появляются какие-то сообщения о том, что правительство Литвы собирается возобновить открытие закрытых ими же пунктов пропуска.



При этом, видя непоследовательные, неконструктивные шаги литовского правительства, мы следим за ситуацией, держим ее на постоянном контроле. Поэтому со всеми заинтересованными обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день на границе, и те возможные меры, которые необходимо будет предпринять и провести в случае открытия литовской стороной пограничных пунктов пропуска.



Потому что белорусская сторона не закрывала пункты пропуска, готова к конструктивному диалогу на государственном уровне по линии Министерства иностранных дел, но никаких, к сожалению, уведомлений ни о закрытии пунктов пропуска официально со стороны литовской стороны, ни о возобновлении открытия, как это требуют международные договоры, на сегодняшний день не поступало.