Политический эксперимент наших прибалтийских соседей провалился с треском. Литва заявила, что уже ближайшей ночью намерена возобновить работу пунктов пропуска «Мядининкай», рядом с белорусской стороны находится «Каменный Лог», а также пункта «Шальчининкай», по нашу сторону – «Бенякони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так что же произошло? Ведь еще совсем недавно Вильнюс громко и уверенно заявлял, что граница останется закрытой как минимум до 30 ноября.

В белорусский пограничный комитет официальное уведомление пока не поступило, но сам факт срочного разворота говорит больше любых бумаг. Глава МВД Литвы Владиcлав Кондратович объясняет открытие КПП необходимостью, цитата, «позволить литовским фурам вернуться из Беларуси». Литовский политик даже допускает (и это тоже цитата) «дальнейшие рабочие контакты с Минском». Деталь, которая показывает: там, где вчера была жесткая категоричность, сегодня осторожная дипломатия.

Владислав Кондратович, глава МВД Литвы:

Обстоятельства изменились, и ограничения на пересечение государственной границы больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности. В связи с этим предлагаем признать утратившим силу постановление правительства Литовской Республики № 733 от 29 октября 2025 года. А ведь накануне обе стороны провели переговоры на техническом уровне между представителями погранслужб Беларуси и Литвы. Встреча состоялась в литовском пункте «Лаворишкес», с белорусской стороны это «Котловка». Обсуждали вопросы противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой – ровно то, что Минск предлагал решать давно, причем профессионально и без политических поз. Но окончательно качнулось все после давления внутри самой Литвы. Комиссия по национальной безопасности открыто признала: ситуация тупиковая. Вдобавок транзитные партнеры от Китая до стран Центральной Азии выражали недовольство срывом поставок.

С того момента, как ситуация на границе начала обострятся, на контроле ее держал глава государства. Оперативно об обстановке Президенту докладывал председатель Госпогранкомитета Константин Молостов. Были подключены и другие ведомства. С первых дней наша страна была готова к урегулированию ситуации и не вела двойную игру, как это делал Вильнюс. Официальной причиной закрытия границы руководство Литвы называло контрабанду на метеозондах. Впрочем, делали это сами литовцы. Как отмечают эксперты, повод для закрытия пунктов пропуска был надуманными. Об убытках грузоперевозчиков и неудобствах для населения литовские власти не думали. Высока вероятность, что Вильнюс надеялся повторить партию Польши: Варшава под предлогом приграничных вопросов получала деньги на оборудование границы. Впрочем, тратились средства не по назначению. Да и убытки от закрытия транзита оказались больше, чем удалось выторговать у ЕС. Потому неудивительно, что 17 ноября были открыты погранпереходы, функционирование которых прежде было поставлено на паузу. Не прошло и недели, Литва идет по стопам Варшавы. Собственно, мы только приветствуем шаг к нормализации обстановки. Тем более понимаем несамостоятельность руководства европейских стран и знаем, откуда дует ветер. Лукашенко раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС.

Литва не намерена возмещать частным компаниям перевозчиков убытки. А это серьезные средства, учитывая, что за охрану фур тоже придется заплатить. Ранее Президент поручил убрать большегрузы, которые тянулись вдоль дорог, на обочине. Во-первых, это создавало аварийные ситуации, во-вторых, страдали сами водители. Так, были организованы специальные стоянки. Свыше тысячи машин были перемещены и взяты под охрану. В том числе чтобы избежать возможных обвинений со стороны Вильнюса, если с грузами что-то произойдет. С провокационными методами европейских стран мы уже сталкивались. Комфортные условия были обеспечены и для водителей, перешедших в режим ожидания, когда руководство Вильнюса перестанет копать яму у себя же под ногами.