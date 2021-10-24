Беларусь отправит в Таджикистан гуманитарную помощь на 1 млн рублей

Новости Беларуси. Электрогенераторы, палатки, продукты питания и изделия медицинского назначения. Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Электрогенераторы, палатки, продукты питания и изделия медицинского назначения. Белорусские военные летчики доставят гуманитарную помощь в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два самолета произвели загрузку на аэродроме в Мачулищах. Перечень того, что попало на борт, согласовали с таджикской стороной. Гуманитарная помощь оказывается по поручению Президента Беларуси.
Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО:
Наша авиационная база обеспечивает учения коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство – 2021», которое сейчас проходит на территории Таджикистана. Попутно мы доставляем туда гуманитарный груз.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В состав груза вошли электрогенераторы, палатки, продукты питания и изделия медицинского назначения. Груз весом более 40 тонн и стоимостью порядка миллиона рублей.
Ожидается, что 24 октября груз будет доставлен. Эту работу координирует МЧС Беларуси. У ведомства есть значительный опыт в проведении подобных миссий – более 70 раз белорусские спасатели направляли гуманитарную помощь на различные континенты.