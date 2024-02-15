Беларусь осуждает и противодействует любым попыткам героизации нацизма – Наталья Кочанова

Беларусь категорически осуждает и решительно противодействует любым попыткам героизации нацизма. На этом акцентировала внимание председатель Совета Республики в ходе первой встречи руководителей парламентов стран – участников Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди главных тем разговора, который прошел в онлайн-формате, – роль парламентского сотрудничества в укреплении мира и диалога. Для нас эти понятия – одни из ключевых. Беларусь неоднократно находилась в эпицентре разрушительных конфликтов, потеряв только в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя. Генеральной прокуратурой нашей страны возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. Полученные в ходе расследования доказательства позволяют поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить историческую правду.

В рамках памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков и юбилею Великой Победы планируется проведение под эгидой Совета Республики международной конференции «Терновый венец нацизма». Принять участие в ней Наталья Кочанова пригласила всех представителей Группы друзей нейтралитета. В нее входит 26 государств – членов ООН, включая основных партнеров и союзников нашей страны.