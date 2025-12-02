Около тысячи человек погибли из-за штормов и наводнений в странах Юго-Восточной Азии

Около тысячи человек погибли из-за штормов и масштабных наводнений, обрушившихся на страны Юго-Восточной Азии. Сильнее всего пострадали Индонезия и Шри-Ланка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Индонезии подтверждены 502 погибших. По данным Нацагентства по ликвидации последствий бедствий, в стране разрушено более 28 тысяч домов. На Шри-Ланке число погибших достигло 355, сотни пропали без вести. Треть территории осталась без электричества и воды. Сложная ситуация в Таиланде и Малайзии, там число пострадавших превышает 4 миллиона. Ситуация остается критической, спасатели продолжают поиски пропавших, а власти стран усиливают меры помощи пострадавшим. В целом регион Юго-Восточной Азии переживает период экстремальной погоды. Ранее тайфуны ударили по Филиппинам и Вьетнаму, и также вызвали разрушительные наводнения.