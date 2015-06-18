Должны ли жильцы платить за «принудительный» ремонт в подъезде?

Капитальный ремонт — это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Герои сюжета этого бедствия ждут давно и безнадежно. Но когда жильцам сообщили, что ремонт вот-вот состоится, они взбунтовались.

Пифагор утверждал, что цифра 36 наделена магическим смыслом. Человек в этом возрасте полон сил, здоровья, желаний и планов впереди у него громадье! Жизнь только начинается. Для жильцов столичного дома номер 65, цифра 36 имеет свой сакральный смысл. Именно столько лет в 2015 году стукнуло их дому. Именно стукнуло. Потому что создается впечатление, что каждый год бил сооружению по крыше. Щели и трещины в стенах, крыше, выбоины, в общем, всех прорех не сосчитать.

Евгений Зыль:

Наш подъезд уже с 2013 года обращался в Министерство ЖКХ с просьбой провести капитальный ремонт в подъезде в связи с тем, что у нас в аварийном состоянии находится канализация, постоянно прорывает водопроводные трубы и зимой отопительная система не справляется с необходимой нагрузкой, поэтому у нас в квартирах холодно, отстают обои на стенах, имеются мокрые пятна на потолках. В 34 квартире протекает крыша.

Жильцы возмущены. 36 лет они исправно по жировкам вносят деньги в фонд капитального ремонта. И сейчас они уверены, что их дом уж точно заслужил серьезных ремонтных вложений. Активная переписка с административными и жилищно-коммунальными структурами результата не дает. Обещают, обещают, обещают... Наконец глас жильцов был услышан. В конце мая пришла благая весть. Ремонт будет! Но косметический! И за счет жильцов! И пока народ тихо недоумевал, сотрудники ЖЭС №48 лихо взялись за дело.

Евгений Зыль:

Сейчас ЖЭС, несмотря на наше обращение не начинать никаких работ, провел подготовительную работу к покраске, то есть замазал щели: как вы видите, некачественно (поверх помазал клеевым раствором или шпатлевкой). Сейчас они говорят, что ремонт будет проведен, будет проведена окраска, нанесена побелка.

Жильцы недоумевают! Зачем сейчас что-то подкрашивать, подмазывать и подбеливать, если коммунальщики пообещали, что уже в ближайшие год-два в доме будет проведен капитальный ремонт? Ну да история не про то... Жильцы уверены, что принудительно их никто не имеет права заставлять платить за текущий ремонт.

Евгений Зыль:

Из 36 квартир 28 выразили свое несогласие, то есть более 50% жильцов не согласны с тем, что у нас проводят косметический ремонт подъезда в то время, как у нас находится в аварийном состоянии канализация.

Коммунальщики в демократический централизм, где меньшинство подчиняется большинству, не верят. Они руководствуются своими нормативами. Последние утверждают, что косметический ремонт может быть плановым и внеплановым. Необходимость внепланового ремонта, действительно, принимается простым большинством голосов. Но вот плановый, а именно о нем идет речь в нашем сюжете, осуществляется по итогам проведения осеннего осмотра подъезда.

Павел Шейпак, заместитель директора ЖРЭО №1 Фрунзенского района Минска по эксплуатации жилого фонда:

Согласно Жилищному кодексу, отказ от заключения договора на основную жилищно-коммунальную услугу не освобождает от необходимости оплаты ремонта. Даже если договор не заключался ни с одним из жильцов.

Не станем с этим спорить. Но в обоих случаях и при плановом, и при внеплановом ремонтах администрация ЖЭС обязана провести общее собрание жильцов и не позднее, чем за месяц рассказать жильцам о планируемых сроках, видах и ориентировочной стоимости ремонтных работ.

Татьяна Романкевич, адвокат:

В любом случае согласовывать все свои действия ЖЭС должен с жильцами данного подъезда или многоквартирного жилого дома. Если это плановый текущий ремонт, то должны составить дефектный акт с указанием видов и объемов работ, составить годовой план текущего ремонта на следующий год. Он должен был быть доведен до сведения жильцов до 1 февраля текущего года.

Жильцы утверждают, что в их доме №65 никакого собрания не проводилось. Коммунальщики возражают! Собрание было!

Павел Шейпак, заместитель директора ЖРЭО №1 Фрунзенского района Минска по эксплуатации жилого фонда:

Со слов директора ЖЭС, в начале мая на информационных досках жилого дома №65 вывешивались объявления, жильцы приглашались для участия в собрании. На собрание не явился ни один из представителей от жильцов.

Директор ЖЭС №48 Анна Егоршина от комментариев по этому недоразумению отказалась. Как и от проведения еще одного собрания с жильцами. Мол, поздно, нет смысла. Материалы закуплены, работы начались.

Павел Шейпак, заместитель директора ЖРЭО №1 Фрунзенского района Минска по эксплуатации жилого фонда:

Принять решение, какие краски использовать и какие работы будут проводиться - не представилось возможным. ЖЭС взял существующие материалы, цветовую гамму нормы и выполняет работы.

Желание коммунальщиков сделать жизнь жильцов прекрасной и свежей понятно. Даже можно понять, что их активность прежде всего обусловлена деньгами жильцов. Но никакие благие намерения не должны идти вразрез с законами.

Татьяна Романкевич, адвокат:

Договор ни с кем не заключался. Порядок процедуры был нарушен. Получается, нарушены права потребителя. Таким образом, граждане могут обращаться как в государственные органы по вопросу защиты прав потребителей, так и в судебном порядке.

А вот другая правда. Коммунальная. И вполне заинтересованная в деньгах жильцов.

Павел Шейпак, заместитель директора ЖРЭО №1 Фрунзенского района Минска по эксплуатации жилого фонда:

На сегодняшний день опрос жителей и не проводится, и не учитывается. Принимает решение о необходимости проведения текущего ремонта ЖЭС. На основании осеннего осмотра.

Представим, что осмотр был. И даже поверим в то, что дом нуждается в текущем ремонте. Но собрание без жильцов — это в любом случае нарушение процедуры, прописанной самим же Министерством жилищно-коммунального хозяйства. И можно говорить уверенно, что в судебном заседании по этой теме вопросы возникнут однозначно! Но пока суд да дело, жильцы атакуют ЖЭС №48.

Евгений Зыль:

Мы попросили директора ЖЭС прийти и объяснить, откуда возник план косметического ремонта. Потому что никто нас в известность не ставил, никто с нами не согласовывал ни сметные работы, ни сметно-проектную документацию, работу, ни сроки, ни стоимость. 1 июня директор пришла, поставила нас в известность, что работы будут проведены, и мы должны будем оплатить сумму, которую укажет нам ЖЭС.

И еще немаловажный нюанс. В соответствии с Приказом №5 от 04.02.2015 года Министерства жилищно- коммунального хозяйства выбор материалов отделки цветового решения при выполнении текущего ремонта подъездов принимается в соответствии с решением потребителей. В нашем случае у жильцов никто не поинтересовался, какую именно палитру красок они хотели бы увидеть в своем подъезде. Напомним, ремонт производится за счет потребителей. Что уж говорить о более серьезных деталях. Нарушен главный закон жизни: кто платит, тот заказывает музыку.

В любом случае, жильцы вошли в активную фазу сопротивления. Этот сюжет дает надежду, что люди не остановятся на середине пути и доведут дело до суда. Потому что если сейчас они не попытаются пролить свет на коммунальное царство, то кто даст гарантию, что через какое-то время такие принудительные ремонты будут проводить уже не в подъездах, а в квартирах?!