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Можно ли развенчаться? Мнения представителей разных конфессий

18 июня 2015 09:04
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Брак — союз двух людей для совместного преодоления проблем, которых у них бы не было, не будь этого союза. Браки, как известно, совершаются на небесах.

Минчанка Арина Иванова познакомилась с будущим мужем в 17 лет. Роман развивался стремительно. Тогда девушка была уверенна — их любовь до конца дней, поэтому как только молодые люди достигли совершеннолетия, они поженились.  

Арина Иванова:
После того как поженились, решили даже повенчаться.
Сейчас мой муж начал меня жутко раздражать. Он совершенно не мужчина, потому что он забросил университет, он не хочет работать. Целыми днями он просто играет в компьютерные игры.  Я не могу с этим мириться, так жить больше.

Супруги собираются разводиться. Вот только проблем с небесной канцелярией Арина иметь не хочет.   

Арина Иванова:
Возможно ли вообще развенчаться?

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.  

# общество # Брак и семья # Сергий Лепин

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