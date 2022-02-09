Генсек ОДКБ: мы намерены и дальше укреплять наши оперативно-оборонительные силы

Беларусь готова подключиться к обсуждениям российских гарантий безопасности. Такое заявление прозвучало 9 февраля в Москве на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием дипломатических представителей ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снизить градус напряженности в интересах всех стран Организации. Это подчеркнул генеральный секретарь Станислав Зась. Военная активность НАТО у западных границ Беларуси создает угрозу не только для Союзного государства, но и всех стран блока. В складывающейся ситуации ОДКБ намерена совершенствовать силы кризисного реагирования, укрепляя коллективную систему.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Конечно, мы должны учитывать эти современные реалии, вызовы, угрозы, которые складываются. Новые вызовы, которые появляются. И адаптировать существующий механизм, который есть в ОДКБ. Новые развивать с учетом современных условий. Да, мы намерены и дальше укреплять наши оперативно-оборонительные силы, повышать их готовность к выполнению задач по предназначению. При этом приоритет будет отдаваться, конечно же, Коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим силам.