В Минске в больницах увеличили число коек для взрослых пациентов с коронавирусом

Новости Беларуси. В столице развернуты дополнительные койки для взрослых пациентов с COVID-19. Они открыты в нескольких отделениях городских медучреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В том числе во второй больнице.

А с 11 февраля планируется открытие аналогичных отделений в 1-й клинической. Напомним, медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается во взрослой и детской инфекционных больницах, а также в перепрофилированных отделениях 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 11-й больницах, в 6-м роддоме. А также в научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Всего в столице для оказания помощи пациентам с COVID-19 насчитывается около 3 000 коек.