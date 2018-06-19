Беларусь на ладошке: Ботанический сад

Мы с вами находимся возле одного из самых любимых мест в городе Минске. Сюда приходят гулять семьями и целыми классами. Красивые цветы и редкие растения – вот, что привлекает сюда посетителей Ботанического сада.
Мы с вами находимся возле одного из самых любимых мест в городе Минске. Сюда приходят гулять семьями и целыми классами. Красивые цветы и редкие растения – вот, что привлекает сюда посетителей Ботанического сада.
Когда и как появился Ботанический сад? Какова его площадь? Узнаете, посмотрев видеоматериал.