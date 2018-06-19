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Беларусь на ладошке: Ботанический сад

19 июня 2018 07:28
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Мы с вами находимся возле одного из самых любимых мест в городе Минске. Сюда приходят гулять семьями и целыми классами. Красивые цветы и редкие растения – вот, что привлекает сюда посетителей Ботанического сада.

Беларусь на ладошке: Ботанический сад-1

Когда и как появился Ботанический сад? Какова его площадь? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Культура # Фотофакт # Михаил Рудевич # Туризм # Арина Солонович # Детский проект «Беларусь на ладошке» # Детский проект «Беларусь на ладошке» # общество # Арина Солонович # Михаил Рудевич # Фотофакт # Центральный ботанический сад НАН Беларуси

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