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«Это очень интересно, весело». Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница»

19 июня 2018 07:28
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Новости Беларуси. Солдатские будни – для школьников. Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень интересно, весело». Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница»-1

Пятидневные сборы объединили 7 команд-победителей областных этапов – лучших из лучших в возрасте 13-14 лет. Для них на полигоне обустроили палаточный городок. Впереди – конкурсы и игры: строевая, медицинская подготовка, школа юного разведчика. В программе также ориентация на местности. Кроме этого, юнармейцы познакомятся с военнослужащими бригады, увидят показательные выступления десантников и кинологов.   

«Это очень интересно, весело». Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница»-4

Карина Маруфенко, участник военно-патриотической игры «Зарница»:
«Зарница» дала мне такой опыт, я хотела поступать в военное, и сейчас у меня будет больше шансов туда поступить. «Зарница» – это очень интересно, весело, сплотило команду.

«Это очень интересно, весело». Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница»-7

Александр Божко, учитель физической культуры СШ№3 г. Пружаны:
Это патриотическое воспитание, гордость за свою страну. Мы в преддверие 100-летия образования Вооруженных Сил Республики Беларусь своими конкурсами даём определённый толчок, чтобы ребята еще больше гордились и стремились проходить службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

«Это очень интересно, весело». Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница»-10


В общей сложности начиная с районных этапов игра объединила 15000 белорусских школьников. Победителя финала определят 22 июня. Утром этого же дня 70 пионеров «Зарницы» примут участие в масштабной военно-исторической реконструкции в «Брестской крепости».

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Александр Божко # Карина Маруфенко # Фотофакт

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