«Это очень интересно, весело». Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница»

Новости Беларуси. Солдатские будни – для школьников. Под Брестом проходит финал военно-патриотической игры «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятидневные сборы объединили 7 команд-победителей областных этапов – лучших из лучших в возрасте 13-14 лет. Для них на полигоне обустроили палаточный городок. Впереди – конкурсы и игры: строевая, медицинская подготовка, школа юного разведчика. В программе также ориентация на местности. Кроме этого, юнармейцы познакомятся с военнослужащими бригады, увидят показательные выступления десантников и кинологов.

Карина Маруфенко, участник военно-патриотической игры «Зарница»:

«Зарница» дала мне такой опыт, я хотела поступать в военное, и сейчас у меня будет больше шансов туда поступить. «Зарница» – это очень интересно, весело, сплотило команду.

Александр Божко, учитель физической культуры СШ№3 г. Пружаны:

Это патриотическое воспитание, гордость за свою страну. Мы в преддверие 100-летия образования Вооруженных Сил Республики Беларусь своими конкурсами даём определённый толчок, чтобы ребята еще больше гордились и стремились проходить службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь.