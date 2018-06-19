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В центре Минска 19 июня перекроют движение транспорта в связи с репетицией парада

19 июня 2018 06:48
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Новости Беларуси. Движение всех видов транспорта, в том числе общественного, будет закрыто вечером 19 июня на ряде центральных улиц Минска в связи с подготовкой парада ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска 19 июня перекроют движение транспорта в связи с репетицией парада-1

Это касается вечернего времени. После 23:00 поэтапно перекрывать будут проспект Машерова – от улицы Красной до Тимирязева; на улице Тимирязева – от проспекта Машерова до улицы Сапёров; на всей улице Сапёров, а также на проспекте Победителей от улицы Сапёров до развязки с улицей Орловской.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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