В Минске проходит конкурс на лучший район в сфере ЖКХ – чем удивляют обновлённые дворы столицы?

Эстетика, безопасность, а главное – комфорт. В системе жилищно-коммунального хозяйства Минска работает свыше 11,5 тысячи специалистов, которые своим ежедневным трудом делают нашу столицу еще краше. А в Год благоустройства к наведению порядка на придомовых территориях подключаются и местные жители, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. О том, чем удивляют обновленные дворы Минска, узнаем в репортаже нашего корреспондента.

Креативные объекты, уникальные малые архитектурные формы и даже собственные тематические зоны отдыха. Конкурс на лучший район в сфере ЖКХ столицы уже стал не только доброй, но и по-настоящему полезной традицией. Ежегодно районы Минска оценивают по 5 критериям. А заключительным этапом соревнования является смотр-конкурс «Лучшая дворовая территория многоэтажного жилого дома».

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

В рамках Года благоустройства у нас проводится достаточно много мероприятий, связанных с благоустройством территорий, особенно дворовых. Одна из составляющих – это активное участие жителей того или иного двора в благоустройстве территорий.

Татьяна Волынчик, корреспондент:

Дворовая территория в Заводском районе заиграла новыми красками. Здесь появился даже местный театр.