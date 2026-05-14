Почему Беларусь выбирает партнерство с Китаем? Мнение психолога

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На неделе Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси с Китаем. Данный документ является своего рода углубленной версией уже существующих соглашений о двустороннем сотрудничестве между двумя странами.

И судя по тому, какие именно сферы определены для дальнейшего прикладного и углубленного взаимодействия, то при объединенных усилиях с КНР, в ближайшие пять лет можно ожидать интенсивное развитие Беларуси по таким направлениям как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, здравоохранение, туризм и образование, нефтехимия. Немаловажным аспектом подписанной директивы является то, что скорее всего она так же предполагает и новый виток становления индустриального парка «Великий камень». Иначе говоря, если опираться на официальную информацию об углубленном сотрудничестве Беларуси с Китаем, появляется ощущение, что подписанная директива охватила наиболее перспективные для развития направления и проекты.

Резюмируя заключенные соглашения, документ предполагает как экономическое, так и политическое укрепление Беларуси в будущем. Собственно говоря, а причем здесь политика, когда мы говорим, например, о промышленности или сельском хозяйстве? Тут стоит особенно подчеркнуть, что на сегодняшний день все, что касается экономического развития стран и международного взаимодействия на базисе общих проектов, способствует укреплению государств как на внешнеполитическом контуре, так и становится существенным фактором стабилизации внутренней обстановки. Но тут очень значимым фактором выступает то, кого именно мы избираем своим партнером. Почему же в таком случае Беларусь выбирает партнерство с Китаем? Полагаю, причина надежности здесь в философии, сформировавшей подход китайцев к политике, международным контактам и заключению соглашений в формате партнерства.