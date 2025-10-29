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Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество

29 октября 2025 17:31
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Безграничные возможности – от экономики до гуманитарных контактов. В Санкт-Петербурге прошло XV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и города на Неве. Это традиционная площадка для обсуждения наиболее актуальных направлений взаимодействия. Белорусскую делегацию, в которую вошли представители ведущих отечественных предприятий, возглавил премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество-2

Благодаря достигнутым в 2024 году договоренностям и слаженной совместной работе по их реализации стороны не только сохранили положительную динамику взаимной торговли, но и обеспечили ее существенный прирост. Есть ряд перспективных кооперационных проектов в промышленности.

Производители рассматривают друг друга не как конкурентов, а как единомышленников в преодолении общих трудностей. Сегодня поставлены подписи под новыми важными контрактами и соглашениями.

Ольга Масловская изучила задачи на предстоящий год.

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество-4

Шире задействовать научно-технологический и кадровый потенциал для реализации совместных проектов. Беларусь и Санкт-Петербург кооперируют усилия, чтобы отстаивать технологический суверенитет. Каждый год стороны ставят задачи на будущий – и выполняют. Отсюда рост товарооборота – в 2024 году по сравнению с 2023-м более чем на 10 %. Этот тоже обещает достойный результат.

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество-6

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
За 5 лет товарооборот промышленных товаров увеличился более чем в три раза. Емкость рынка Санкт-Петербурга и постоянно расширяющиеся предложения с белорусской стороны позволяют поддерживать динамику роста поставок белорусских промышленных товаров.

Который год наши производители работают в условиях незаконного санкционного давления. Поставки комплектующих, сервисные обязательства – все прекратилось в один день. Но, оказалось, многое можем сами. Вот конкретный пример. Легендарный «Кировец» на 20 процентов состоит из белорусских комплектующих. Единственный в России производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов выбирает в компаньоны наших производителей.

Остекление, светотехника, зеркала, электронные компоненты, аккумуляторные батареи, шины, кондиционеры – все это сделано в больших и малых городах нашей страны. Требования безупречного качества выдерживают. Постгарантийное обслуживание тоже на высоте: запчасти всегда в наличии, потому что свои.

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество-8

Евгений Олешко, заместитель директора по качеству Петербургского тракторного завода:
У нас очень жесткие требования к стандарту сервиса. Соответственно, мы стараемся максимально быстро ввести машину в эксплуатацию.

Партнеры из Беларуси и Санкт-Петербурга не просто завязаны на купле-продаже запчастей, а вместе решают сложные инженерные задачи. Так, по заданию Петербургского тракторного ученые и инженеры в Беларуси разрабатывают супервыносливые гидравлические системы.

В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники.

Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество-10

Три года назад промышленные гиганты Союзного государства инициировали создание союза промышленников «Прогресс». Чтобы объединить амбициозные силы для выполнения общих задач.

Сергей Серебряков, директор Петербургского тракторного завода:
Цель была достаточно большая, обширная. Ну и очень важная работа, конечно, это показывать органам государственной власти свое общее мнение о том, как развивать общую промышленную политику нашего Союзного государства.

Подробности в видео.

# Союзное государство # Александр Турчин # Беларусь-Россия

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