Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество

Безграничные возможности – от экономики до гуманитарных контактов. В Санкт-Петербурге прошло XV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и города на Неве. Это традиционная площадка для обсуждения наиболее актуальных направлений взаимодействия. Белорусскую делегацию, в которую вошли представители ведущих отечественных предприятий, возглавил премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря достигнутым в 2024 году договоренностям и слаженной совместной работе по их реализации стороны не только сохранили положительную динамику взаимной торговли, но и обеспечили ее существенный прирост. Есть ряд перспективных кооперационных проектов в промышленности. Производители рассматривают друг друга не как конкурентов, а как единомышленников в преодолении общих трудностей. Сегодня поставлены подписи под новыми важными контрактами и соглашениями. Ольга Масловская изучила задачи на предстоящий год.

Шире задействовать научно-технологический и кадровый потенциал для реализации совместных проектов. Беларусь и Санкт-Петербург кооперируют усилия, чтобы отстаивать технологический суверенитет. Каждый год стороны ставят задачи на будущий – и выполняют. Отсюда рост товарооборота – в 2024 году по сравнению с 2023-м более чем на 10 %. Этот тоже обещает достойный результат.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

За 5 лет товарооборот промышленных товаров увеличился более чем в три раза. Емкость рынка Санкт-Петербурга и постоянно расширяющиеся предложения с белорусской стороны позволяют поддерживать динамику роста поставок белорусских промышленных товаров. Который год наши производители работают в условиях незаконного санкционного давления. Поставки комплектующих, сервисные обязательства – все прекратилось в один день. Но, оказалось, многое можем сами. Вот конкретный пример. Легендарный «Кировец» на 20 процентов состоит из белорусских комплектующих. Единственный в России производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов выбирает в компаньоны наших производителей. Остекление, светотехника, зеркала, электронные компоненты, аккумуляторные батареи, шины, кондиционеры – все это сделано в больших и малых городах нашей страны. Требования безупречного качества выдерживают. Постгарантийное обслуживание тоже на высоте: запчасти всегда в наличии, потому что свои.

Евгений Олешко, заместитель директора по качеству Петербургского тракторного завода:

У нас очень жесткие требования к стандарту сервиса. Соответственно, мы стараемся максимально быстро ввести машину в эксплуатацию. Партнеры из Беларуси и Санкт-Петербурга не просто завязаны на купле-продаже запчастей, а вместе решают сложные инженерные задачи. Так, по заданию Петербургского тракторного ученые и инженеры в Беларуси разрабатывают супервыносливые гидравлические системы. В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники.