Беларусь и Санкт-Петербург развивают торгово-экономическое сотрудничество
Безграничные возможности – от экономики до гуманитарных контактов. В Санкт-Петербурге прошло XV заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и города на Неве. Это традиционная площадка для обсуждения наиболее актуальных направлений взаимодействия. Белорусскую делегацию, в которую вошли представители ведущих отечественных предприятий, возглавил премьер-министр Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря достигнутым в 2024 году договоренностям и слаженной совместной работе по их реализации стороны не только сохранили положительную динамику взаимной торговли, но и обеспечили ее существенный прирост. Есть ряд перспективных кооперационных проектов в промышленности.
Производители рассматривают друг друга не как конкурентов, а как единомышленников в преодолении общих трудностей. Сегодня поставлены подписи под новыми важными контрактами и соглашениями.
Ольга Масловская изучила задачи на предстоящий год.
Шире задействовать научно-технологический и кадровый потенциал для реализации совместных проектов. Беларусь и Санкт-Петербург кооперируют усилия, чтобы отстаивать технологический суверенитет. Каждый год стороны ставят задачи на будущий – и выполняют. Отсюда рост товарооборота – в 2024 году по сравнению с 2023-м более чем на 10 %. Этот тоже обещает достойный результат.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
За 5 лет товарооборот промышленных товаров увеличился более чем в три раза. Емкость рынка Санкт-Петербурга и постоянно расширяющиеся предложения с белорусской стороны позволяют поддерживать динамику роста поставок белорусских промышленных товаров.
Который год наши производители работают в условиях незаконного санкционного давления. Поставки комплектующих, сервисные обязательства – все прекратилось в один день. Но, оказалось, многое можем сами. Вот конкретный пример. Легендарный «Кировец» на 20 процентов состоит из белорусских комплектующих. Единственный в России производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов выбирает в компаньоны наших производителей.
Остекление, светотехника, зеркала, электронные компоненты, аккумуляторные батареи, шины, кондиционеры – все это сделано в больших и малых городах нашей страны. Требования безупречного качества выдерживают. Постгарантийное обслуживание тоже на высоте: запчасти всегда в наличии, потому что свои.
Евгений Олешко, заместитель директора по качеству Петербургского тракторного завода:
У нас очень жесткие требования к стандарту сервиса. Соответственно, мы стараемся максимально быстро ввести машину в эксплуатацию.
Партнеры из Беларуси и Санкт-Петербурга не просто завязаны на купле-продаже запчастей, а вместе решают сложные инженерные задачи. Так, по заданию Петербургского тракторного ученые и инженеры в Беларуси разрабатывают супервыносливые гидравлические системы.
В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники.
Три года назад промышленные гиганты Союзного государства инициировали создание союза промышленников «Прогресс». Чтобы объединить амбициозные силы для выполнения общих задач.
Сергей Серебряков, директор Петербургского тракторного завода:
Цель была достаточно большая, обширная. Ну и очень важная работа, конечно, это показывать органам государственной власти свое общее мнение о том, как развивать общую промышленную политику нашего Союзного государства.
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