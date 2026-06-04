Пограничники обнаружили труп беженца в Браславском районе

Очередная трагедия на рубежах Евросоюза. Белорусские пограничники в Браславском районе обнаружили тело иностранца арабской внешности. Погибший находился в лесополосе всего в 50 метрах от границы с Латвией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия четко зафиксированы следы волочения, ведущие прямо от металлического заграждения, а на калитке для животных была срезана защитная колючая проволока. О том, что барьер убирали в спешке, говорят брошенные на месте обрезки металла. При первичном осмотре следственная группа обнаружила на теле иностранца следы жестоких побоев и применения электрошокера. Ни документов, ни мобильного телефона рядом не было. Латвийская сторона в очередной раз применила силу, избавившись от человека и буквально выбросив его на нашу территорию.