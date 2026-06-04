ГПК: за сутки в Литву и Польшу смогли въехать 29% фур от нормы

В течение суток на территорию ЕС через польские и литовские погранпереходы въехало 29% грузовых авто от нормы, информирует официальный Telegram-канал ГПК Беларуси.

Ведомство привело данные на 10:00 4 июня. На подъезде к литовским ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди собралось 280 фур. Сопредельная сторона за 24 часа оформила 12% и 34% грузового транспорта от нормы соответственно.

Порядка 50 фур ожидают въезда на территорию Польши перед ПП «Кукурыки» («Козловичи»). Таким маршрутом в ЕС за указанный период проследовал 41% большегрузов.

Легковушки – ориентировочно 50 машин – ожидают въезда лишь перед литовским ПП «Мядининкай» («Каменный Лог»).